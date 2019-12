Marszałek Senatu obiecywał „szacunek”. Teraz sugeruje, że prezes PiS jest pod wpływem leków 

W nagranym na początku kadencji Senatu orędziu marszałek Tomasz Grodzki zapowiadał „uprawianie polityki bez wzajemnej niechęci czy nienawiści”. Miesiąc po wypowiedzeniu tych słów zaatakował prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który przestrzegał przed anarchią w wymiarze sprawiedliwości. – Życzę panu prezesowi szybkiego powrotu do zdrowia. Jak się bierze silne leki przeciwbólowe, umysł człowieka reaguje trochę inaczej. Na miejscu pana prezesa zająłbym się szybkim powrotem do zdrowia – powiedział Grodzki w Radiu Zet.

Marszałek Senatu komentował słowa prezesa PiS na temat projektu zmian w ustawach o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. – Mam nadzieję, że tym projektem powstrzymamy wysadzenie w powietrze wymiaru sprawiedliwości. Po tym, co się zaczęło dziać w ostatnich tygodniach, to już właściwie jest anarchia – mówił Jarosław Kaczyński.



Marszałek Grodzki w Radiu Zet był pytany, czy jako lekarz sugeruje, że prezes ma zaburzone postrzeganie rzeczywistości z powodu przyjmowania leków przeciwbólowych po operacji kolana. – Wszystkie leki mają działanie uboczne. Od tego zacznijmy. Silne leki przeciwbólowe również – odpowiedział szef izby wyższej parlamentu.

Związany z Koalicją Obywatelską Grodzki zapowiadał w orędziu, że Senat przejęty przez opozycję zagwarantuje nową jakość polityki. – Przywraca to w pewnym stopniu równowagę w zmaganiach politycznych, ale jednocześnie nakłada ogromną odpowiedzialność za słowa, czyny i decyzje – zapewniał.

– Nikomu nie wolno dzielić ludzi na lepszych, czy gorszych, gdyż przeczy to szacunkowi dla przyrodzonej godności człowieka – dodał w orędziu marszałek Grodzki.



Szef izby wyższej parlamentu sugerował też, że kierowana przez niego instytucja nie będzie zajmowała się atakowaniem przeciwników politycznych. – Będą królowały szacunek, przyzwoitość, praworządność, honor, prawda i normalna praca merytoryczna – stwierdził.



Senat, zgodnie z zapowiedziami Grodzkiego, miał się stać wzorem dla innych instytucji. – Senat jest do tego szczególnie predestynowany. Zgodnie z maksymą, że jest tym ciałem konstytucyjnym, które inne władze do szlachetnych uczynków pobudza, od niecnych odwodzi, a emocje studzi – mówił marszałek Senatu.



Marszałek Grodzki swoje pierwsze orędzie telewizyjne wygłosił 14 listopada. Wygląda na to, że podobnych wystąpień będzie więcej. W jednym z wywiadów szef izby wyższej parlamentu zapowiedział, że okazją do kolejnego orędzia będą najprawdopodobniej święta Bożego Narodzenia.