„Jak ustaliliśmy...” Portal tvn24.pl znowu kradnie newsy

Portal tvp.info ustalił i jako pierwszy opublikował informację o zatrzymaniu zastępcy dowódcy jednostki GROM. Nasze informacje potwierdziły: Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Prokuratura Krajowa oraz Żandarmeria Wojskowa, a za nami opublikowały ją inne media. Na ich tle wyróżnia się portal tvn24, który trzy godziny później (!) podał tego newsa jako własny. To nie pierwsza taka sytuacja, podobna miała miejsce w poniedziałek. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego działania portalu tvn24.pl to kradzież.

Portal tvp.info opublikował o godz. 8.25 informację o zatrzymaniu przez Żandarmerię Wojskową zastępcy dowódcy GROM oraz dwóch biznesmenów w sprawie korupcyjnej. Przed publikacją nasze informacje potwierdziły: Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Prokuratura Krajowa oraz Żandarmeria Wojskowa.



Informacja o zatrzymaniu Andrzeja R. szybko zaczęła pojawiać się w mediach, które powoływały się na nasze ustalenia. Newsa portalu tvp.info opisały m. in. PAP, Onet, rp.pl, DoRzeczy.pl, RMF FM i Wirtualna Polska.



Na ich tle postanowiła wyróżnić się redakcja portalu tvn24.pl, która trzy godziny po podaniu przez nas tej informacji w swoim tekście napisała, że jest to wynik ich „ustaleń”.



Podobna sytuacja zdarzyła się w poniedziałek. Portal tvp.info jako pierwszy opublikował informację, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby, w tym byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Przemysława M. i znanego adwokata Marcina D. Nasze ustalenia potwierdziła szczecińska prokuratura regionalna.



Ponad dwie godziny po naszej publikacji informację podał serwis tvn24.pl. Dziennikarze portalu (Szymon Jadczak i Robert Zieliński) napisali, że to oni ustalili, że zatrzymanym jest adwokat Marcin D.



Szef portalu tvp.info zwrócił się do tvn24.pl z prośbą o wyjaśnienia, zaprzestanie „kradzieży” newsów oraz informacje ws. podjętych działań i szkoleń, które pozwolą na zaprzestanie takich praktyk części redaktorów tego serwisu.

Hej, @mat_sosnowski dlaczego portal TVN24 znowu kradnie newsy? Wszystkie inne media podały źródło, a wy TRZY godziny po nas daliście newsa, jako własny.

Dlaczego ciągle to robicie?

