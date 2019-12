Samolot awaryjnie lądował po pożarze silnika

Samolot United Airlines musiał awaryjnie lądować na lotnisku Albuquerque po tym, jak zapalił się jeden z silników maszyny. Całe zdarzenie zostało nagrane przez jednego z pasażerów i opublikowane w sieci.

Samolot leciał z San Diego do Chicago. Gdy maszyna znajdowała się nad Nowym Meksykiem, jeden z podróżnych zobaczył płomienie wydobywające się z prawego silnika.



– Samolot zaczął się nagle trząść, jakby wchodził w strefę turbulencji. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem promienie strzelające z prawego silnika. To dziwne uczucie – siedzieć tam i nie wiedzieć, co się dzieje, jednocześnie obawiając się najgorszego – powiedział mężczyzna stacji CNN.



Pasażer nagrał całe zdarzenie i opublikował w mediach społecznościowych. Przyznał, że nie rozmawiał o tej sytuacji z pasażerami, bo nie chciał wywoływać paniki.



United Airlines potwierdziły, że lot 366 skierował się do Albuquerque po mechanicznym problemie jednego z silników. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani.



„Samolot bezpiecznie wylądował. Nasz zespół serwisowy sprawdzi maszynę. Zorganizowaliśmy szybko inny samolot, aby nasi klienci dotarli do miejsca docelowego jak najszybciej” – napisali w oświadczeniu przedstawiciele AU.

I’ve seen some comments about how it wasn’t really anything to be super concerned with, but from my seat ��it was one of those moments you won’t likely forget. https://t.co/Y9dN79hjiJ