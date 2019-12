Franciszek zniósł tajemnicę papieską w sprawach nadużyć seksualnych

Papież Franciszek w ogłoszonym właśnie dokumencie zdjął „tajemnicę papieską” z postępowań dotyczących nadużyć seksualnych wobec nieletnich popełnionych przez duchowieństwo. Tajemnica papieska nie będzie też obowiązywać w sprawach dotyczących przedstawicieli władz kościelnych, którzy próbują tuszować takie czyny.

Papież przeszedł zabieg. Trzymano to w tajemnicy Przed kilkoma miesiącami w tajemnicy papież Franciszek poddał się zabiegowi usunięcia zaćmy – podał w niedzielę rzymski dziennik „Il Messaggero”. O... zobacz więcej

Watykan ogłosił tekst instrukcji w sprawie tajemnicy postępowań.



Celem zawartych w niej postanowień jest, jak wyjaśniono, zniesienie „tajemnicy papieskiej” w przypadku takich postępowań, również dotyczących posiadania materiałów pornografii dziecięcej i nałożenie „tajemnicy urzędowej” przy jednoczesnym zapewnieniu „dobrego imienia osób zaangażowanych”.



Ostatni, piąty punkt dokumentu stwierdza: „Temu, kto zgłasza taką sprawę, kto twierdzi, że został poszkodowany, a także świadkom nie można narzucić zobowiązania do milczenia w kwestiach ją dotyczących”.



Ponadto Franciszek postanowił, że przestępstwo dotyczące pornografii dziecięcej zachodzi w przypadku, gdy przedstawione w tych materiałach osoby mają do 18 lat. Dotąd obowiązywał limit wieku 14 lat.

– Znosząc tajemnicę papieską w sprawach dotyczących przemocy seksualnej i wykorzystywania nieletnich, Franciszek podąża drogą przejrzystości – tak decyzję tę oficjalnie skomentował Watykan. Jak podkreślono, zorganizowany w lutym z inicjatywy papieża szczyt na temat ochrony najmłodszych przynosi dalej rezultaty.

Tłumacząc praktyczne znaczenie instrukcji, zaznaczono: „Zgłoszenia, zeznania i dokumenty procesowe dotyczące przypadków wykorzystywania, przechowywane w archiwach dykasterii watykańskich, a także te znajdujące się w archiwach diecezji i które do dzisiaj były objęte tajemnicą papieską, będą mogły być przekazane sędziom śledczym w państwach, które o nie wystąpią”.



„To znak otwarcia, dyspozycyjności, przejrzystości, współpracy z władzami cywilnymi” – zaznaczył Watykan w opublikowanym komentarzu.



W wywiadzie dla oficjalnego portalu Vatican News arcybiskup Charles Scicluna z Kongregacji Nauki Wiary, prowadzącej kanoniczne postępowania w sprawach pedofilii, uznał decyzję papieża za „epokową”. Zwrócił uwagę na to, właśnie z powodu tajemnicy papieskiej ofiary nie miały dostępu do wyroków, jakie zapadały w rezultacie złożonego przez nie zgłoszenia.



Kluczowe decyzje Franciszka w sprawie walki z pedofilią zostały ogłoszone w dniu jego 83. urodzin.