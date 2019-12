Minister: Wzrost cen energii nie większy niż o 9 zł miesięcznie

Nie spodziewam się, że wzrost cen energii będzie wyższy niż 10 proc., czyli na rachunku nie wyżej niż o 9 zł – powiedziała na konferencji po posiedzeniu rządu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w przypadku większych podwyżek rząd rozważy stworzenie mechanizmu kompensacyjnego.

– Biorąc pod uwagę dynamikę cen na Towarowej Giełdzie Energii w ostatnich tygodniach i miesiącach, nie spodziewam się, że będzie to wzrost wyższy niż 10 proc., a zatem na rachunku, nie wyżej niż o 9 zł – powiedziała Emilewicz.



Minister rozwoju zaznaczyła, że rząd nie prowadził żadnych prac związanych z interwencją legislacyjną, powstrzymującą ewentualny wzrost cen energii w przyszłym roku. Przypomniała, że we wtorek 17 grudnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosi swoje decyzje dotyczące taryf największych sprzedawców prądu dla gospodarstw domowych.



Minister zaznaczyła, rząd nie spodziewa się alarmujących wzrostów o 40–50 proc., o jakich informowały media.



– Jeżeli prezes URE się zdecyduje, rozważamy dla gospodarstw domowych mechanizm kompensacyjny, by nie miały żadnych problemów. Ale czekamy na niezależnego regulatora i decyzje – powiedział obecny na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

