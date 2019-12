Prezydent: Wolna Polska nie umiała poradzić sobie z rozliczeniem winnych za wydarzenia Grudnia ’70

– Wolna Polska przez 30 lat nie umiała rozliczyć winnych Grudnia 1970 – powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, podczas uroczystości w Szczecinie, upamiętniających tamte wydarzenia, dziś już nie uda się pociągnąć do odpowiedzialności winnych.

– Z całą pewnością jest to bardzo przejmujący moment, w bardzo przejmującym miejscu, pod bramą Stoczni Szczecińskiej, przy symbolicznym krzyżu, przy tablicach upamiętniających poległych 17 grudnia 1970 roku – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 49. rocznicy grudnia 1970 r.



Przed bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się uroczystości 49. rocznicy grudnia 1970 r. W proteście tym zginęło wówczas w Szczecinie 16 osób, a ponad 100 zostało rannych. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa i miasta, są także związkowcy, przedstawiciele zakładów pracy z regionu i mieszkańcy miasta. Goście uroczystości złożyli pod tablicą upamiętniającą ofiary Grudnia '70 wiązanki kwiatów.



Jak dodał, ci którzy wtedy – 49 lat temu, prawie pół wieku – byli młodymi ludźmi, uczniami, robotnikami, dzisiaj są już na emeryturze a wielu uczestników i świadków tamtych zdarzeń, którzy byli w poważniejszym wieku, w pełni dorosłym, nie ma już dzisiaj nami.

– Ci, którzy ponosili i ponoszą odpowiedzialności za wydawane wtedy decyzje, wydawane wtedy rozkazy, wydawane wtedy polecenia za tamte rany i śmierć zadawane niewinnym ludziom już odeszli. W znakomitej większości nie ma z nami na tym świecie pewnie i tych, którzy w tamtych dniach pociągali za spust karabinów i pistoletów – powiedział prezydent.– A my jesteśmy tutaj i patrzymy z perspektywy 50 prawie lat historii naszego kraju, naszego życia, naszej rzeczywistości na tamte wydarzenia, na ich znaczenie dla Polski, a także na ich znaczenie dla nas, jako pewnego bytu ponadczasowego wręcz, jakim jesteśmy jako społeczeństwo, naród, który kształtuje się od 1050 lat – zaznaczył Andrzej Duda.

„Trauma historyczna pozostawiona bez wyciągnięcia odpowiedzialności” ’



– Tragiczne wydarzeniach na Wybrzeżu z grudnia 1970 r. to tragicznie pozostawiona bez wyciągnięcia odpowiedzialności głęboka trauma historyczna; szkoda, że wolna Polska przez 30 lat nie umiała sobie poradzić z rozliczenie winnych – powiedział w Szczecinie prezydent Andrzej Duda.



Prezydent podkreślił, że urodził się po tragicznych wydarzeniach na Wybrzeżu w 1970 r. i zna je tylko z opowieści. Mówił, że dla niego te wydarzenia to przykład bohaterstwa poległych, „a przede wszystkim wyjaśniona, a tragicznie pozostawiona bez wyciagnięcia odpowiedzialności głęboka trauma historyczna”.



– A zarazem i straszne świadectwo Polski po roku 1989, bo do tamtego czasu o odpowiadaliście w ogóle nie ma co mówić. Jeśli jakakolwiek była to tylko po to, by zatrzeć sprawę, tzw. wewnątrzpartyjna, że ktoś przestał pełnić swoje stanowisko i został ukarany wyjazdem na placówkę zagraniczną. To była kara i to była miara odpowiedzialności za śmieć ludzi, za strzelanie do niewinnych, nie tylko przecież do robotników, ginęli uczniowie, ginęła młodzież, ginęły praktycznie rzecz biorąc dzieci – powiedział prezydent Duda.



– Szkoda, że później przez kolejne 30 lat już ta wolna Polska, która zrzuciła tamte kajdany, nie umiała sobie poradzić z rozliczenie winnych. Może dlatego, że ci winni zręcznie zakamuflowali się w tym oddychający wreszcie wolością społeczeństwie (...). I już dzisiaj tej odpowiedzialności wobec tych, którzy byli rzeczywiście winni tamtych zdarzeń, tamtej śmierci, tamtych ran, tamtego cierpienia nie wyciągniemy – powiedział prezydent.





„Gdyby nie tamta krew, nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski”



– Gdyby nie tamta krew, nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski. I nie mógłbym stać dzisiaj tutaj, przed tą bramą i mówić tego, co mi podpowiada serce, tego, co po prostu chcę powiedzieć – stwierdził Andrzej Duda.



Prezydent podkreślił, że dzisiaj cały naród Polski, całe społeczeństwo chyli czoło nad tymi, którzy wtedy zginęli i oddaje im cześć. – To jest nasza wspólna wartość, to jest z całą pewnością obok wielu historycznych zdarzeń, to jedno z tych wielkich, które możemy nazwać kształtującymi i z tych, które możemy nazwać pewnymi zwrotnicami w dziejach. Zwrotnicami w dziejach naszego narodu i zwrotnicami w naszej historii, która potem pobiegła inną drogą – zaznaczył Andrzej Duda.



Jak dodał, to tak naprawdę od wtedy zaczął się poważny sprzeciw wobec komunizmu, który zakończył się przemianami 1989 r. – I można powiedzieć, że gdyby nie tamta krew nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski. I nie mógłbym stać dzisiaj tutaj przed tą bramą i mówić tego, co mi podpowiada serce, tego, co po prostu chcę powiedzieć – podkreślił prezydent.



– Nie byłoby tego dzisiaj, gdyby nie tamto wczoraj – bolesne, straszne, trudne, ale które poza przelaną krwią przyniosło wielkie owoce – mówił Andrzej Duda.



– Czy potem można było lepiej? Tak, zawsze można było lepiej i uczciwiej. Nigdy nie pogodzą się z tym, że odpowiedzialność nie została wyciągnięta, nigdy. Ale chcę, żeby obok tego i obok tego, że cały czas Polskę naprawiamy, że cały czas usuwamy to co złe pozostało z tamtych czasów, niech odchodzi w cień historii, niech zostaje wypchnięte z naszego życia, niech zostanie oderwane wreszcie od naszej rzeczywistości, niech przestanie nam ciążyć jak balast, który powoduje, że nie możemy tak sprawnie przyspieszyć i biec do przodu jakbyśmy chcieli – mówił prezydent.