Czterech Polaków na liście najczęściej cytowanych naukowców

Trzech polskich kardiologów oraz chemik znalazło się na prestiżowej liście rankingu „Clarivate Analytics 2019”. To zestawienie najczęściej cytowanych naukowców z niemal 60 krajów na całym świecie.

Wśród 6216 nazwisk figurujących na liście „Clarivate Analytics” znajdują się nazwiska czterech polskich naukowców. To trzech wybitnych profesorów kardiologów: Piotr Ponikowski, Adam Torbicki oraz Michał Tendera. W rankingu znalazł się też zmarły w tym roku rektor Politechniki Gdańskiej, profesor nauk chemicznych, Jacek Namieśnik.



Lista CA jest aktualizowana każdego roku i wyłania autorów publikacji, które poprzez swoją wartość są inspiracją oraz punktem wyjścia do powstania kolejnych prac naukowych. Jest podstawowym elementem jednego z najstarszych rankingów, jakim jest Academic Ranking of World Universities, który co roku wskazuje najlepsze uniwersytety z całego świata.



Okazuje się, że w roku 2019 największą liczbą cytowanych naukowców może poszczycić się Uniwersytet Harvarda (203), Uniwersytet Stanforda (103) oraz Chińska Akademia Nauk (101). Do czołówki państw, z których pochodzą najchętniej cytowani naukowcy, należą natomiast Stany Zjednoczone, Chiny i Wielka Brytania.

