Kontrowersyjny biznesmen Zbigniew S. w prokuraturze. Sąd skazywał go już 19 razy

Czynności z udziałem biznesmena Zbigniewa S. rozpoczęły się w południe w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie – poinformował pełnomocnik zatrzymanego mecenas Michał Wąż.

Czynności są prowadzone w związku ze śledztwem w sprawie działalności biznesmena, które prowadzi lubelska prokuratura. Zatrzymanie ma na celu przedstawienie S. zarzutów – informowano jeszcze w poniedziałek.



Zbigniewa S. na jednym z portali społecznościowych poinformował w poniedziałek, że do tej sprawy został zatrzymany przez policję przed godz. 4 na trasie, w drodze do Szpitala Onkologicznego w Bydgoszczy.



Jego pełnomocnik poinformował z kolei, że także w poniedziałek zostało przeszukane mieszkanie zatrzymanego na warszawskiej Białołęce.



Prokuratura w informacji o zatrzymaniu przypomniała, że wobec Zbigniewa S. zapadło już 19 wyroków skazujących, a jego przestępcza działalność trwa od wielu lat. Jako skazany odbywał on wielokrotnie kary bezwzględnego pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności; wymierzano mu również grzywny.



Pierwszy wyrok skazujący Zbigniewa S. zapadł w 2000 r., sąd skazał go wtedy na cztery lata więzienia w związku z popełnionymi oszustwami.

Zbigniew S. popularność w internecie zdobył m.in. za sprawą wulgarnego języka. Głośno zrobiło się o nim w 2012 roku, gdy na prowadzonym przez siebie salonie samochodowym wywiesił baner „Wyp***olił nas Urząd Skarbowy na kwiotę 1,9 mln zł. Dziękujemy Ci zas***y fiskusie”.Z kolei w 2015 roku na swojej stronie internetowej opublikował akta afery podsłuchowej, na taśmach z której nagrano najważniejszych polityków w Polsce.