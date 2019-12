Jedz dwa jabłka dziennie, obniżysz poziom złego cholesterolu

Jedzenie dwóch jabłek dziennie pomaga kontrolować poziom cholesterolu i zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego. Po ośmiu tygodniach widać efekty – poinformowali naukowcy na łamach „American Journal of Clinical Nutrition”.

Gra na perkusji zmienia mózg. Same korzyści Ludzie, którzy od lat regularnie grają na perkusji, mają zmienioną strukturę i funkcję mózgu. Jednak wcale nie są to zmiany negatywne; przeciwnie:... zobacz więcej

Naukowcy z Uniwersytetu w Reading w Wielkiej Brytanii oraz Fundacji Edmunda Macha we Włoszech wykorzystali podczas badań renetę kanadyjską, uprawianą we Włoszech. Odmiana ta zawiera wysoki poziom flawonoidów, a zwłaszcza proantocyjanidyny o silnych właściwościach antyoksydacyjnych.



W badaniach wzięły udział 23 kobiety i 17 mężczyzn z umiarkowanie podwyższonym poziomem cholesterolu. Średnia wieku uczestników wynosiła 51 lat. Badani przez osiem tygodni spożywali codziennie dwa jabłka, a po miesięcznej przerwie przez osiem tygodni codziennie pili sok jabłkowy o takiej samej zawartości cukru i kalorii, co jabłka. Jabłka zawierały jednak więcej błonnika niż sok (odpowiednio 8,5 g i 0,5 g) oraz więcej polifenoli (odpowiednio 990 mg i 2,5 mg).

#wieszwiecej Polub nas

Długie drzemki jednak nie takie zdrowe Osoby, które śpią ponad dziewięć godzin w nocy lub mają zwyczaj robienia dłuższych drzemek w ciągu dnia, mogą być bardziej narażone na udar –... zobacz więcej

Przed i po wprowadzeniu każdej modyfikacji w jadłospisie pobierano próbki krwi i sprawdzano poziom cholesterolu, trójglicerydów, glukozy, insuliny, kwasów żółciowych oraz markerów stanu zapalnego. Dodatkowo wykonywano badania dopplerowskie w celu oceny stanu żył i tętnic oraz badania prędkości fali tętna w celu określenia sztywności tętnic.



Po porównaniu danych badacze stwierdzili, że po ośmiu tygodniach spożywania jabłek u uczestników obniżył się poziom tzw. złego cholesterolu oraz poprawiły się parametry związane ze zdrowiem naczyń krwionośnych. Podobnych rezultatów nie przyniosło picie soku.



– Ta prosta do wprowadzenia zmiana w codziennym jadłospisie może mieć duży wpływ na kluczowe czynniki ryzyka chorób serca. Nie wiemy jeszcze, czy jest to zasługa błonnika, czy większej koncentracji flawonoidów, jednak jabłka zdecydowanie wygrywają z sokiem – podkreślili autorzy badań.