Sędzia Trybunału Stanu: Prezydent powołuje sędziów, to nie podlega żadnej kontroli

Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, który nie budził do tej pory żadnych wątpliwości. Prezydent RP powołuje sędziów i jest to jego prerogatywa. Nie podlega ona kontroli w żadnym trybie – powiedział w TVP Info prof. Czesław Kłak, sędzia Trybunału Stanu. Dodał, że dyskusja, w której podważany jest status sędziego powołanego przez prezydenta i który złożył ślubowanie, prowadzi do anarchii.

NSA uznał, że nie ma żadnych powodów, by wznawiać postępowanie tylko dlatego, że orzekał w nim sędzia wybrany z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sąd uznał, że jest to decyzja głowy państwa.



W TVP Info prof. Kłak komentując orzeczenie NSA stwierdził, że wyraził on pogląd, który był do tej pory oczywisty.



– Prezydent RP powołuje sędziów i jest to jego prerogatywa. Nie podlega ona kontroli w żadnym trybie. Osoba, która złożyła wobec prezydenta RP ślubowania, uzyskuje status sędziego, to nie wzbudza wątpliwości. To akt ostateczny. NSA nie badał statusu danej osoby, bo nie mógł tego zrobić, a stwierdził jedynie, że skoro ktoś spełnił te wymogi, to jest sędzią i na tym kończy się jakakolwiek analiza tej sytuacji – tłumaczył sędzia.



Dodał, że Sąd Najwyższy – jego zdaniem – nieprawidłowo wyraził pogląd, z którego można wywnioskować, że sądy zachowują prawo do oceny tego, kto jest sędzią, a kto nie. – Przez to dochodzi do wkroczenia w prerogatywę prezydencką. Bo skoro prezydent to przesądził i jest to ostateczne, nie może być to badane – wskazał.



– Nie ma takiej instytucji, instrumentu prawnego, który pozwalałby na weryfikowanie statusu danej osoby w kontekście tego, czy jest sędzią, czy nie – tłumaczy Kłak.

źródło: TVP Info

Profesor dodał, że osobą nieuprawnioną w takim przypadku będzie ten, kto nie spełnił wymogów – powołania i ślubowania. – Jeżeli tę samą czynność wykona osoba powołana przez prezydenta i która złożyła ślubowanie, to jest to osoba uprawniona, czy to się komuś podoba, czy nie. Sama ta dyskusja kłóci się z założeniami polskiego systemu ustrojowego – wskazał.– Jeżeli prezydent podjął decyzję, kończymy dyskusję. Jeżeli będziemy ją kontynuować, to doprowadzi to do sytuacji, że ktoś niezadowolony z rozstrzygnięcia licząc, że w wyniku swojej aktywności doprowadzi do jego uchylenia, będzie składał wnioski o wyłączenie (sędziego), kwestionujące jego status – to działa w dwie strony. W takim wypadku można kwestionować status każdej osoby orzekającej – oznajmił prof. Kłak i dodał, że jest to droga do anarchii.