Podatek od emisji CO2. Niemcy zapłacą więcej za benzynę i ogrzewanie

W Niemczech rząd musiał pójść na ustępstwa w sporze z krajami związkowymi o nowy pakiet klimatyczny. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nowa opłata klimatyczna za tonę emisji dwutlenku węgla ma wynieść nie 10, a 25 euro w 2021 roku i wzrosnąć do 2025 r. do 55 euro, podczas gdy wcześniej szacowano, że za pięć lat wyniesie ona 35 euro.

Stopniowo rosnącą opłatę ponosić będą rafinerie i sprzedawcy gazu. Początkowe propozycje spotkały się z oporem polityków z partii Zielonych, którzy domagali się wyższego podatku, by szybciej ograniczyć niemieckie emisje CO2. A ugrupowanie ma silną reprezentację w drugiej izbie niemieckiego parlamentu – Bundesracie – w którym zasiadają przedstawiciele landowych rządów (Zieloni współrządzą w 10 z 16 landów).



Jak podaje „Spiegel Online”, cytowany przez portal dw.com, nowe ceny emisji już za dwa lata mogą spowodować wzrost cen benzyny nawet o 8 centów za litr, a wzrost cen gazu może wpłynąć na wzrost cen ogrzewania.



Co ciekawe, nowe przepisy nie obejmują węgla. Mają jednak skłaniać konsumentów i przedsiębiorstwa do inwestycji w niskoemisyjne technologie.



Jak informuje agencja DPA, niemiecki rząd planuje zmniejszyć jednocześnie dopłaty na rzecz odnawialnych źródeł energii. Ponoszone przez konsumentów dodatkowe koszty mają się zwrócić w formie niższych cen prądu.

źródło: dw.com

Rządzący w Niemczech chcą także, by więcej osób zastępowało podróże samochodami i samolotami transportem kolejowym – już od przyszłego roku podatek VAT na dalekobieżne bilety kolejowe ma spaść z 19 do 7 proc. To jeden z elementów wspomnianego pakietu klimatycznego, który Bundestag i Bundesrat mają przegłosować jeszcze w tym tygodniu.