Słowa Tuska przypomniały o zmianach stanowiska PO w sprawie 500 Plus

Nie, nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 Plus. Trzeba mądrzej wydawać pieniądze – powiedział w niedzielę Donald Tusk. Gdy w 2014 r. projekt wsparcia dla rodzin przedstawił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, ówczesny premier twierdził coś zupełnie innego. – Ważna jest otwarta i uczciwa rozmowa wobec ludzi. Słyszę naprawdę bardzo fajny pomysł i nie będę drwił. Jestem gotów serio o tym porozmawiać dzisiaj. Najchętniej dałbym od pierwszego dziecka po 1000 zł miesięcznie – mówił Tusk.

Donald Tusk po premierze swojej nowej książki został zapytany w TVN o to, czy nie żałuje, że nie obiecał wprowadzenia 500 Plus w kampanii przed wyborami w 2015 r. – Nie, nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 Plus. Liczyłem wtedy, na co Polskę stać, a na co nie – powiedział.



Dalej oznajmił, że „PiS dokonało wyboru: damy tyle, ile się da, nie bacząc na to, czy za parę lat wystarczy pieniędzy na ochronę zdrowia dzieci”. – Wiem, że to, co teraz mówię, nie jest popularne. Będziemy mieli 500 złotych w kieszeni, ale nie wyleczymy dziecka. Trzeba mądrzej wydawać pieniądze – ocenił.



Jako premier Donald Tusk mówił, że gdyby pieniądze na program się znalazły, z chęcią przeznaczyłby je na jego rozbudowę; tysiąc zł na każde dziecko. – Tylko według mojej najlepszej wiedzy, nie ma takiej możliwości finansowania tego projektu. Ja bym najchętniej dał nie na drugie 500, tylko od pierwszego po 1000 zł miesięcznie – powiedział kilka lat temu w Zakopanem.



– Jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane – bo w Zakopanem nie – i można je natychmiast uruchomić i porozdawać ludziom, to ja będę najszczęśliwszym premierem w Europie, jeśli będę mógł być autorem czy współautorem takiego projektu – mówił wówczas Donald Tusk.

Program krytykowała też była premier Ewa Kopacz. – Nie będę się w tej chwili podpisywać pod projektem, który będzie tylko i wyłącznie czczą obietnicą bez pokrycia w budżecie – mówiła w 2015 r.



Z takiej formy pomocy dla rodzin drwił były minister finansów Jan Vincent Rostowski. – Bezpieczniej dla Polski, żeby Jarosław Kaczyński kalkulatorem się nie bawił – mówił. – Na te obietnice pieniędzy nie ma i nie będzie – podkreślił w innym miejscu Rostowski.



Z kolei rzecznik PO poseł Jan Grabiec mówił, że 500 Plus należy się na każde dziecko. Zaś poseł PO Sławomir Nitras krytykował beneficjentów programu. – Dla nas bardzo ważne jest to, żeby nie hodować biedy i patologicznych postaw. Nie doprowadzać do sytuacji takiej, gdzie z 500 Plus, gdzie żyje się na dzieci, gdzie nie warto pracować, bo wystarczy mieć dzieci. To są postawy patologiczne – mówił dwa lata temu Nitras.

