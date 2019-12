Znęcał się nad konkubiną, bo nie chciała mu kupić czołgu

Policjanci z warszawskiego Mokotowa zatrzymali 39-latka w związku ze znęcaniem się nad konkubiną. Mężczyzna miał wszczynać awantury m.in. za to, że kobieta nie chciała mu kupić czołgu w internetowej grze strategicznej – powiedział we wtorek rzecznik mokotowskiej policji asp. szt. Robert Koniuszy.

Według informacji śledczych 39-letni Tomasz S. od co najmniej trzech lat znęcał się psychicznie nad swoją 41-letnią konkubiną. – Mężczyzna poniżał ją, wyzywał oraz niszczył sprzęty gospodarstwa domowego – poinformował rzecznik mokotowskiej policji.



– Każdy powód do awantury był dobry. Kobieta wracała z pracy, z której utrzymywała partnera, i musiała zajmować się wszystkim w mieszkaniu. W zamian za to dostawała wiązankę gorzkich słów na swój temat – wskazał policjant.



Do zatrzymania mężczyzny doszło 14 grudnia. – Do mieszkania zostali wezwani mundurowi. Poszło o to, że kobieta nie chciała kupić konkubentowi czołgu w internetowej grze strategicznej. Mężczyzna domagał się świątecznego prezentu – podkreślił Koniuszy, dodając, że gdy 41-latka odmówiła, zaczął się nad nią znęcać psychicznie, używając wyzwisk i wulgaryzmów.

#wieszwiecej Polub nas

– Mężczyzna nie zmienił swojego zachowania nawet w obecności policjantów. Nadal wyzywał zgłaszającą i groził jej. Wobec powyższego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu – podał policjant.



Kobieta opowiedziała policjantom, że dzień wcześniej mężczyzna wszczął awanturę, ponieważ pokrzywdzona wracając z pracy zapomniała kupić wodę.



Tomasz S. usłyszał zarzut znęcania się psychicznego nad konkubiną. Policjanci założyli 39-latkowi „niebieską kartę”. – Okazało się, że zatrzymany w przeszłości był już objęty tą procedurą – dodał funkcjonariusz.



Za to przestępstwo może mu grozić nawet do pięciu lat więzienia.