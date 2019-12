Platforma kontra Platforma. „Sprawa Neumanna jest już w sądzie”

Katarzyna Kuczyńska-Budka, prywatnie żona szefa klubu KO Borysa Budki, pozwała Adama Neumanna, popieranego przez Platformę Obywatelską kandydata na prezydenta Gliwic. Chodzi o wywiad, w którym polityk powiedział, że żona Budki, działaczka PO, składała mu propozycje pomocy finansowej w zamian za stanowisko wiceprezydenta. O pozwie poinformował w radiowym wywiadzie Borys Budka.

Przed gliwiczanami wybory na prezydenta miasta, po tym jak dotychczasowy włodarz Zygmunt Frankiewicz dostał się do Senatu. Nowe głosowanie zostało wyznaczone przez premiera Mateusza Morawieckiego na 5 stycznia 2020 roku.



Kandydujący na ten urząd Adam Neumann, popierany przez PO, w wywiadzie dla portalu 24gliwice.pl zdradził zakulisowe targi polityczne. Mimo poparcia Grzegorza Schetyny, nie wszyscy lokalni politycy PO opowiedzieli się za jego kandydaturą. Wyłamać miała się właśnie Kuczyńska-Budka, która – jak twierdzi Neumann – „chce być wiceprezydentem”.



– Składała mi taką propozycję wraz ze swoim mężem. Nawet zaproponowali pisemne porozumienie z Zygmuntem Frankiewiczem i ze mną. Oferowali opłaconą przez nich pomoc w kampanii – wyjaśnił i dodał, że niczego nikomu nie chce obiecywać.



We wtorek na antenie RMF FM mąż działaczki Borys Budka stwierdził, że „ubolewa nad tym, że ktoś w ten sposób produkuje nieprawdziwe informacje” i dlatego sprawa Neumanna trafiła do sądu.

– Pozwała go moja żona i wezwała do ugody, by sprostował swoje słowa – zaznaczył szef klubu KO.



Prowadzący rozmowę dziennikarz stwierdził, że „albo sprawa jest gruba, bo państwo chcieli załatwić coś nielegalnie, albo pan Neumann kompletnie oszalał”.



Jak stwierdził Budka, udzielony przez Neumanna wywiad był „bardzo niefortunny”, a kandydat na prezydenta Gliwic „musiał prostować inne słowa z tego wywiadu, których użył wobec innego kandydata”.

źródło: RMF FM, 24gliwice.pl

– Nie chciałbym, by ta sprawa budziła takie emocje. (Neumann – red.) kłamie i dlatego będzie za te słowa odpowiadał przed sądem – podsumował polityk PO.