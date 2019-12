Szczęśliwy finał sprawy czeczeńskiej rodziny. Pomogły polskie władze

Kobieta, która razem z piątką dzieci uciekła z Danii do Polski, wraca w rodzinne strony – poinformował mec. Babken Khanzadyan, pełnomocnik rodziny Dombaev. Jak dodał, cała rodzina jest wdzięczna organom polskim za udzieloną ochronę oraz pomoc.

– To finał tej sprawy. Polskie władze po raz kolejny pomogły w tym, żeby czeczeńska rodzina nie została rozdzielona. Dzisiaj rodzina Dombaev poleciała najpierw do Moskwy, a potem do Groznego, gdzie oczekują na nich najbliżsi – przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na lotnisku Okęcie mec. Babken Khanzadyan, pełnomocnik rodziny Dombaev. Jak dodał, dzieci już nie figurują w systemie Schengen, a rząd Danii pozostawił kwestię rodziny pod jurysdykcją sądu polskiego.



Jak wcześniej informował mec. Babken Khanzadyan, czeczeńska rodzina żyła i pracowała w Danii od 7 lat, uzyskując status uchodźców. Zalina Adzjeva (38 lat) i jej mąż Artur Dombaev (39 lat) wychowywali tam piątkę dzieci: 15-letniego Muslima, 14-letnią Elinę, 11-letniego Malika, 10-letniego Mansura i 3-letnią Sofię. Pod koniec 2017 r. między małżonkami doszło do konfliktu. Gdy matka wniosła o rozwód, losem rodziny zainteresowały się duńskie służby socjalne.



W lipcu 2019 r. duński organ administracyjny do spraw dzieci i młodzieży (Borne-Ungeforvaltningen), nie pozbawiając rodziców władzy rodzicielskiej, postanowił całą piątkę ich dzieci umieścić w trzech odmiennych kulturowo rodzinach zastępczych, które mieszkały 300 kilometrów od domu małżeństwa.



– Ta decyzja nie została nawet rodzicom doręczona. Wówczas państwo Dombaev postanowili zabrać swoje dzieci i uciec z Danii – mówił mec. Khanzadyan.

Po tym, jak dzieci zostały wywiezione z Danii, tamtejsze służby umieściły ich dane w Systemie Informacyjnym Schengen jako osób zaginionych. Dlatego kobieta wraz synami i córkami została zatrzymana w lipcu przez Polską Straż Graniczną w Terespolu. Dzieci na mocy postanowienia sądu trafiły tymczasowo do rodziny zastępczej pod Terespolem.



Pełnomocnik rodziny wniósł o zmianę tego postanowienia i przywrócenia pełnej władzy rodzicielskiej, a na początku grudnia Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej orzekł, że dzieci zostaną pod opieką rodziców.



To nie pierwsza taka sprawa w Polsce. W kwietniu tego roku Denis Lisow, któremu szwedzkie służby socjalne odebrały trzy córki, zabrał je z muzułmańskiej rodziny zastępczej i uciekł z nimi do naszego kraju. Szwedzi oskarżyli Rosjanina o porwanie córek i wydali za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Polski sąd nie zezwolił jednak na wydanie mężczyzny Szwecji. Ponadto orzekł, że córki powinny pozostać przy ojcu.

źródło: pap

Lisow tłumaczył polskim służbom, które go zatrzymały, że wywiózł córki ze Szwecji, gdyż w 2017 roku tamtejsza opieka socjalna odebrała mu je i przekazała do imigranckiej rodziny zastępczej. Stało się tak po tym, jak żona Lisowa zachorowała na schizofrenię. W Szwecji mógł się widywać z córkami raz w tygodniu przez sześć godzin.Po decyzji sądu Lisow wystąpił o azyl w Polsce, ale go nie otrzymał. Urząd do spraw Cudzoziemców uzasadnił swoją decyzję tym, że mężczyzna nie jest w kraju pochodzenia (Rosji) ścigany ani politycznie szykanowany. Na początku listopada Lisow wraz z córkami, w asyście swoich pełnomocników – mec. Babkena Khanzadyan i mec. Bartosza Lewandowskiego – poleciał do Rosji.