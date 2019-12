„Nie jesteśmy na żadnej wojnie z sędziami. Zależy nam na zachowaniu porządku prawnego”

– Wbrew temu, co się twierdzi, nie jesteśmy na żadnej wojnie z sędziami; zależy nam tylko na zachowaniu porządku prawnego, na przeciwdziałaniu anarchizacji – oświadczył we wtorek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Posłowie PiS złożyli w ubiegłym tygodniu obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze. Projekt ma m.in. wprowadzić odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz zadziałania o charakterze politycznym.



Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że Prokurator Krajowy polecił prokuratorom, by reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów SN i sądów powszechnych. Prokuratorzy mają też składać wnioski o wyłączenie sędziów podważających status innych sędziów.



Fogiel w Radiu Zet był pytany o obie kwestie. – Mamy w naszym kraju dość jasne zasady, o tym kto jest sędzią decyduje mianowanie przez prezydenta RP; jeden sędzia nie może kwestionować tego, czy drugi sędzia jest sędzią, czy nie jest. Czy ma prawo orzekać, czy nie ma – podkreślił. Jak zaznaczył, sędziowie mają oczywiście prawo kontrolować swoje wyroki, bo na tym polega instancyjność postępowania, ale nie mogą decydować o tym, że „sędzia A mówi, że sędzia B nie ma prawa w ogóle wydawać wyroków”. – To podważanie całego systemu – ocenił Fogiel.

Na uwagę, że Komisja Europejska będzie analizować projekt PiS dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów pod kątem jego zgodności z unijnymi regułami w sprawie niezależności w wymiarze sprawiedliwości, o czym poinformował w poniedziałek rzecznik KE Christian Wigand, odparł: – Jesteśmy spokojni co do tego. Biorąc pod uwagę, że w innych krajach unijnych są podobne rozwiązania, chociażby w Niemczech.



Dodał, że w Niemczech są przepisy, które pozwalają, aby sędziemu, który „sprzeniewierzył się urzędowi, który będzie negował porządek prawny postawić zarzuty i skazać na pięć lat więzienia”. – My nie idziemy tą drogą, idziemy tylko ścieżką dyscyplinarną – zaznaczył wicerzecznik PiS.



– Wbrew temu, co jednak się twierdzi, nie jesteśmy na żadnej wojnie z sędziami. Zależy nam tylko na zachowaniu porządku prawnego, na przeciwdziałaniu anarchizacji i – jak to określił prezes (PiS Jarosław) Kaczyński – wysadzenia w powietrze polskiego systemu sądowego – powiedział Fogiel.



Według niego elementem całego sporu jest polityka. – Jeśli sędziowie biorą udział w demonstracjach, które w dużej mierze są demonstracjami antyrządowymi, i następnie widzimy działania skierowane na zastopowanie reform, które rząd PiS chce wprowadzać, to trudno jednak – przy całej dobrej woli i otwartości – uznać, że są to tylko kwestie merytoryczne – zaznaczył.