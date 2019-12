Zimowy atak na Batura Sar. „Warunki jak na K2”

Polscy himalaiści pojadą zimą w Karakorum. Celem nie będzie K2, ale Batura Sar o wysokości około 7800 metrów. Wyprawa ma pomóc polskim himalaistom w przygotowaniach do wejścia na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. – To jest element przygotowań do przyszłorocznej wyprawy na K2 – powiedział w TVP Info Piotr Tomala szef programu Polski Himalaizm Zimowy.

Do Pakistanu w styczniu pojedzie ośmioosobowa wyprawa. Uczestnikami będą doświadczeni himalaiści oraz młodzi wspinacze.



– Żeby powalczyć z sukcesem na K2, trzeba się do tego solidnie przygotować, wzmocnić skład – powiedział Tomala. – To jest idealna góra, żeby się sprawdzić. Warunki też zbliżone albo takie same, jak będziemy mieć w przyszłym roku na K2 – dodał.



Batura Sar to 25. pod względem wysokości szczyt świata. Po raz pierwszy został zdobyty w 1976 roku. Dotychczas odbyła się jedna nieudana próba zimowego wejścia. W lipcu 1988 roku na szczyt tego siedmiotysięcznika weszło dwóch Polaków: Paweł Kubalski i Zygmunt Heinrich.

