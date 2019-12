„To była groźba legalna”. Budka tłumaczy Schetynę

Są groźby legalne, które mają unaoczniać pewną rzecz, i groźby nielegalne – stwierdził szef klubu KO Borys Budka, komentując ubiegłotygodniowy wpis Grzegorza Schetyny. Lider partii na Twitterze napisał wtedy, że „każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony”.

Piątkowy wpis Schetyny w mediach społecznościowych odnosił się do złożonego przez PiS projektu nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który wprowadza m.in. możliwość złożenia sędziego z urzędu oraz dokonuje zmian w procedurze wyboru I Prezesa SN. Projekt nakłada też na sędziów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz jakim nickiem posługują się w portalach społecznościowych.



Jak zauważył dziennikarz prowadzący na antenie RMF FM wtorkową rozmowę, Schetyna „nie wspominał o tym, że ludzie powinni wykonywać ustawy i konstytucję, tylko że każdy sędzia, który założył mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony”.



W tym kontekście Borys Budka upierał się, że istnieje coś takiego jak „groźby legalne i nielegalne”, a wypowiedź lidera PO nie była niezgodna z prawem.



– Jeżeli powiem, że pozwę pana, bo pan mi nie oddał pieniędzy, to jest przykład (legalnej groźby – red.), natomiast jeśli powiem, że wyślę na pana kolegów, to jest to groźba nielegalna – lawirował Budka.



Jednocześnie zaznaczył, że każdy sędzia, który złamie konstytucję lub ustawę, będzie rozliczony przez „niezależny sąd dyscyplinarny”.



– Jarosław Kaczyński wprowadza stan wojenny. To prawo, które obowiązuje w Turcji – dodał polityk Platformy.

