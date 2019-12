Były marszałek Senatu oburzony słowami Grodzkiego o Kaczyńskim

– Ja liczyłem na wysoki poziom, na kulturę osobistą również; profesora, lekarza, który powinien wykazywać się empatią. Lekarz nie powinien takich rzeczy mówić. Marszałek Senatu nie powinien takich rzeczy mówić. Ta wypowiedź bardzo mnie dotknęła – powiedział były marszałek Senatu Stanisław Karczewski w polskim radiu w „Sygnałach Dnia”.

Były marszałek odniósł się do słów o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, które marszałek Senatu Tomasz Grodzki wypowiedział w poniedziałek. „Jak się bierze silne leki przeciwbólowe, (to) naprawdę umysł człowieka reaguje trochę inaczej” – mówił Grodzki w Radiu Zet.



– Przez cały miesiąc ja milczałem. Nic nie mówiłem, bo obserwowałem i czekałem na to w jaki sposób będzie funkcjonował pan marszałek Tomasz Grodzki. Jakich będzie używać słów. Również mnie epitetował – powiedział były marszałek Stanisław Karczewski.



– Ja przez cztery lata nie epitetowałem swojego poprzednika, pana marszałka Borusewicza. Mieliśmy świetne relacje przez cztery lata. Choć się kłóciliśmy, wspieraliśmy się – dodał.

źródło: portal tvp.info,

– Te zapowiedzi marszałka Grodzkiego, które były wygłoszone podczas orędzia po wyborze na tę funkcję, nie są w tej chwili realizowane. Jest w tej chwili silna działalność polityczna, niezwykle upartyjniona kancelaria, niezwykle upartyjniona działalność – podkreślił.