Morderstwo w Kołobrzegu. Ujawniono wiadomości wysyłane przez 17-latka

Policja zatrzymała w Kołobrzegu 17-letniego Adriana W., który jest podejrzany o zamordowanie swojego 16-letniego kolegi ze szkoły. Media opisują okoliczności tej zbrodni. Ujawniono wiadomości, w których W. pisał koleżance: „Mam wsparcie, ale i tak już nie potrafię, chcę, żeby ta osoba nie istniała. Żeby poczuła się tak jak ja”.

W poniedziałek nad ranem w klatce bloku przy ulicy Rybackiej w Kołobrzegu odnaleziono zakrwawione zwłoki nastoletniego chłopaka. – Intensywne śledztwo doprowadziło do zatrzymania podejrzewanego – informował asp. Tomasz Kwaśnik, rzecznik tamtejszej policji.



Jak informują media, zatrzymany to kolega ze szkoły ofiary, który w wiadomościach do swojej rówieśniczki pisał o zbrodni. „Jutro to zrobię, jak będzie sam w domu. Z rana. Jak wstanie” – napisał.



W innym miejscu pytał, czy „jak zabije człowieka”, który go zranił, to będzie „złym człowiekiem”. Pisał też, że planuje popełnić samobójstwo. Wymienia, że stracił matkę i przyjaciół.



Śledczy ustalają też, co stało się z plecakiem zamordowanego 16-latka. Kiedy nad ranem opuszczał swoje mieszkanie, miał na sobie plecak. Po morderstwie nie było po nim śladu.



Do tragicznego zdarzenia doszło około 6 rano w poniedziałek, gdy chłopak wychodził z domu do szkoły. Właśnie wtedy został zaatakowany. Matka chłopaka wybiegła z mieszkania po tym, jak usłyszała hałasy na klatce schodowej. Jej krzyk usłyszeli sąsiedzi, którzy powiadomili służby.

16-letni Sebastian J. zginął prawdopodobnie od ciosów zadanych nożem – miał rany cięte m.in w okolicy szyi i brzucha.