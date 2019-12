Policjant zostawił naładowaną broń w toalecie w warzywniaku

49-letni funkcjonariusz japońskiej policji zostawił naładowaną broń w kaburze w toalecie sklepu w Tokio. Miejscowe media nie informują, jakie konsekwencje mogą go spotkać.

Policji zaginął notatnik z danymi kilkuset osób Dane kilkuset osób mogły wyciec z krakowskiej policji. Jednemu z policjantów zaginął służbowy notatnik, w którym spisywane były dane osób... zobacz więcej

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 8.30 rano czasu lokalnego w mieście Machida należącym do aglomeracji tokijskiej. Policjant po cywilnemu patrolował sklepy i – wykonując obowiązki służbowe – wszedł do warzywniaka.



Gdy poczuł potrzebę, skorzystał tam z łazienki. Aby broń mu nie przeszkadzała, powiesił ją na haczyku. Po chwili wyszedł. Pięć minut później do łazienki poszedł jeden z klientów i znalazł pistolet w kaburze. O odkryciu poinformował pracowników sklepu, zaś ci wezwali policję.



Patrol, który przyjechał na miejsce zabezpieczył broń, w której znajdowało się pięć pocisków. Policja poinformowała, że funkcjonariusz gapa „kompletnie zapomniał” o pistolecie.



Wskazano, że do obowiązków 49-latka służącego w wydziale do walki z oszustwami należy patrolowanie sklepów.

#wieszwiecej Polub nas