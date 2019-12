Żona wiceprezydenta oskarżona o próbę zamordowania męża

Marry Mubaiwa, żona wiceprezydenta Zimbabwe Constantino Chiwengi, została oskarżona o próbę zamordowania męża. Mubaiwa dwa dni wcześniej została aresztowana pod zarzutem prania pieniędzy, oszustw i łamania przepisów dotyczących kontroli wymiany walut.

Dyktator, który obalił swój pomnik Gdy francuski król Ludwik XIV wypowiadał słynne słowa „Państwo to ja”, mógł sądzić, że jego wyjątkowość wynika z bożego namaszczenia. Z pewnością... zobacz więcej

Śledczy zarzucają Mubaiwie próbę odłączenia męża od aparatury wspomagającej oddychanie, gdy ten w czerwcu przebywał w szpitalu w Republice Południowej Afryki. Prasa w Zimbabwe pisała później, że Chiwenga chciał rozwieść się i próbował wykorzystać do tego swoje wpływy, wynikające z jego pozycji w kraju.



Chiwenga niedawno wrócił do kraju po czterech miesiącach spędzonych w Chinach na leczeniu. Miejscowe media podkreślają, że od tamtej pory nie był widywany publicznie wraz ze swoją żoną.



O aresztowaniu Mubaiwy poinformowała Komisja Antykorupcyjna Zimbabwe (ZACC). Według niej żona Chiwengi podejrzana jest o nielegalne przekazanie 919 tys. dolarów do RPA pod pozorem zapłaty za import towarów w okresie od października 2018 do maja 2019 roku.



Powołana w tym roku przez prezydenta Emmersona Mnangagwę ZACC ma zwalczać przede wszystkim przestępstwa popełniane przez urzędników państwowych wysokiego szczebla. Korupcja w kręgach władzy, jak podkreśla Reuters, kosztuje kraj rocznie 1 mld dolarów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Krytycy ZACC twierdzą jednak, że agencja nie jest wiarygodna, ponieważ jej przewodnicząca Loice Matanda-Moyo jest żoną ministra spraw zagranicznych Zimbabwe Sibusisy Moyo, najwierniejszego zwolennika Mnangagwy.63-letni Constantino Chiwenga został pierwszym wiceprezydentem Zimbabwe w grudniu 2017 roku po bezkrwawym wojskowym zamachu stanu, w wyniku którego z funkcji prezydenta ustąpił Robert Mugabe, a jego miejsce zajął Mnangagwa.