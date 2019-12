Polsko-francuski gang podrabiał i przemycał perfumy

Francuska policja rozbiła polsko-francuską siatkę podrabiaczy i przemytników perfum. Skonfiskowano 300 tys. euro oraz ponad tysiąc kartonów z kosmetykami.

Francuska policja we współpracy ze służbami celnymi dokonywała aresztowań w grudniu w dwóch etapach. W sumie zatrzymano 16 osób w regionie paryskim (Montreuil, Trappes, Bretigny-sur-Orge, Pierrefitte-sur-Seine i Saint-Ouen) oraz w środkowej Francji. Dziesięć z nich oskarżono już o oszustwa i fałszerstwa. Służby skonfiskowały podczas akcji 300 tys. euro, 1200 kartonów perfum oraz 7 samochodów dostawczych.



Podrabiane perfumy były przewożone z Polski na teren Francji polskimi ciężarówkami, w pojemniczkach o pojemności 33 ml, a następnie przepakowywane w magazynie pod Paryżem. Tutaj na flakoniki nalepiano etykiety najdroższych marek. Towar był następnie wysyłany do dealerów w całej Francji.



Pojedyncze flakony były sprzedawane w cenach od 10 do 15 euro. Ceny oryginalnych perfum wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset euro za buteleczkę.

