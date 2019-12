Światowa premiera „Wiedźmina”. „Zwierciadło, w którym możemy się przejrzeć”

W Londynie odbyła się światowa premiera „Wiedźmina”, serialu na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. Na czerwonym dywanie pojawili się wszyscy główni aktorzy.

Henry Cavill, odtwórca głównej roli, przyznał w rozmowie z Polskim Radiem, że „Wiedźmin” („Witcher”) to nie tylko film o fantastycznych stworach, rycerzach i czarodziejach, ale też rodzaj zwierciadła, w którym może się przejrzeć współczesny widz.



– Postaci są często takie jak my. Stawiają jednak czoło nadzwyczajnym wydarzeniom. Te z kolei akcentują emocje. I dlatego często myślę, że mogą być świetnym odbiciem nas i naszego świata – wskazał aktor. Jako przykład podaje swojego bohatera. – Na pozór jest silny, jak z kamienia, ale pod powierzchnią jest wiele niuansów i złożoności – dodał Cavill.



Freya Allan, wcielająca się w rolę Ciri, nie kryje radości ze sposobu, w jaki stworzona została jej bohaterka. – Jej siła ujawnia się poprzez jej wrażliwość – przekonywała aktorka. – Jej siłę demonstruje również jej otwarty umysł. Ona potrafi dojrzeć dobro w innych ludziach, nawet jeśli jest to dla niej trudne – dodała. – Widzowie kina czy telewizji dość często utożsamiają siłę z tężyzną fizyczną czy przemocą. Ale Ciri pokazuje siłę poprzez łagodność i życzliwość – podkreśliła.







– To jest „Wiedźmin” napisany przez Andrzeja Sapkowskiego, więc oczywiście, że jest tu nuta Słowiańszczyzny – zaznaczył producent Tomasz Bagiński. Zapewnił jednak, że w filmie, podobnie jak w książkach, widać również wiele innych inspiracji i ech różnych kręgów kulturowych.



Na platformie Netflix „Wiedźmin” pojawi się w piątek. Serię kręcono między innymi w Polsce, Hiszpanii i na Węgrzech. Efekty specjalne wykonała polska firma Platige Image.

