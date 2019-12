Francja wydała Argentynie funkcjonariusza junty

Wydany przez Francję były argentyński policjant, 66-letni Mario Sandoval przyleciał pod eskortą do Buenos Aires. Jest podejrzany o udział w zbrodniach z czasów dyktatury wojskowej w Argentynie (1976-1983).

Mario Sandoval znalazł się we Francji w 1985 roku, dwa lata po upadku „dyktatury pułkowników”, jednego z najbardziej krwawych latynoamerykańskich reżimów. W 1997 roku otrzymał francuskie obywatelstwo.



Od 2012 roku władze argentyńskie występowały o jego ekstradycję. Zgodę w tej sprawie wydał dopiero rząd Francji 21 sierpnia br. Podstawą do tej decyzji było jedynie zamordowanie studenta architektury Hernana Abriata w 1976 roku, a nie udział w setkach innych, udowodnionych w sądzie mordów popełnionych przez argentyńską juntę na członkach opozycji.



Sandoval, który według akt argentyńskiej prokuratury m.in. stosował elektryczny ruszt do wymuszania zeznań, zdaniem oskarżenia brał udział w ponad 500 zabójstwach i porwaniach. Były argentyński policjant twierdzi niezmiennie, że „pomylono go z inną osobą”.

źródło: pap

W kilka godzin po tym, gdy w zeszłym tygodniu Rada Stanu, najwyższa instancja sądownictwa administracyjnego we Francji, zatwierdziła decyzję o ekstradycji, Sandoval został aresztowany w swym mieszkaniu na paryskim przedmieściu Nogent-sur-Marne. Adwokaci Sandovala odwołali się jeszcze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który dwa dni później odrzucił apelację.Reprezentująca państwo argentyńskie prawniczka Sophie Thonon-Wesfreid wyraziła zadowolenie z powodu tej ostatecznej decyzji. – Zakończyła się batalia o wydanie Sandovala argentyńskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Teraz będzie on musiał odpowiedzieć za swe zbrodnie – oświadczyła.