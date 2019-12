„Boże Ciało” na krótkiej liście filmów nominowanych do Oscara

„Boże Ciało” w reżyserii Jana Komasy znalazło się na krótkiej liście filmów nominowanych do Oscara w kategorii „najlepszy film międzynarodowy” (poprzednio „najlepszy film nieanglojęzyczny”). O statuetkę rywalizowało początkowo 91 obrazów, ale Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zawęziła listę do dziesięciu.

„Boże Ciało” będzie rywalizowało między innymi z głośnym filmem „Parasite” Bonga Joon-ho (Korea Południowa), obrazem „Ból i blask” Pedro Almodovara (Hiszpania) oraz „Malowanym ptakiem” Vaclava Marhoula (Czechy) na podstawie prozy Jerzego Kosińskiego.



Głównym bohaterem „Bożego Ciała” jest 20-letni Daniel (w tej roli Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim.



Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii.







W filmie, do którego zdjęcia zrealizował Piotr Sobociński Jr., wystąpili także m.in. Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota. Autorem scenariusza jest Mateusz Pacewicz. Muzykę skomponowali Evgueni i Sacha Galperine, którzy odpowiadali za muzykę m.in. do „Przeszłości” Asghara Farhadiego i „Dzięki Bogu” Francois Ozona.

