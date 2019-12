„Alarm!”. Nierozliczona zbrodnia w kopalni Wujek

To była największa zbrodnia stanu wojennego. 38 lat temu od kul Plutonu Specjalnego ZOMO w kopalni Wujek zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych. Odpowiedzialni za wprowadzenie stanu wojennego nigdy nie ponieśli za to odpowiedzialności. – Ta zbrodnia nigdy nie zostanie ukarana – ocenia Maria Szcześniak, autorka książki „Idź i zabij” i rzeczniczka rodzin ofiar pacyfikacji Wujka.

– Po pierwsze, nie został ukarany najważniejszy człowiek, czyli Czesław Kiszczak. Na podstawie jego szyfrogramu, w którym zezwalał na użycie broni w stosunku do strajkujących, ta broń została użyta – zwraca uwagę badaczka.



– Tyle lat minęło od tamtych wydarzeń, że ślady zostały zatarte. Ktoś wyczyścił wszystko, co miało być do wyczyszczenia. Żałuję, ponieważ należałoby jeszcze w tej sprawie spróbować zrobić coś, żeby dojść do prawdy – podkreśla Szcześniak.

