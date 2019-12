Konflikt w Donbasie pochłonął 14 tys. ofiar. „Zbrodnie noszą systematyczny charakter”

W wyniku konfliktu między siłami rządowymi a wspieranymi przez Rosję separatystami w Donbasie na wschodzie Ukrainy zginęło dotychczas ponad 14 tys. osób – poinformowało ukraińskie MSZ.

„Od 2014 roku Ukraina kwalifikuje (...) działania Federacji Rosyjskiej na Krymie i w Donbasie jako akt agresji” – oświadczył resort spraw zagranicznych Ukrainy w 45. rocznicę przyjęcia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która zawiera definicję agresji.



W oświadczeniu napisano, że w wyniku rosyjskiej agresji ucierpiało ogółem ponad 40 tys. ludzi, w tym ponad 14 tys. zginęło, a 1,5 mln osób jest wewnętrznymi przesiedleńcami.



„Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości na tymczasowo okupowanych terytoriach Autonomicznej Republiki Krymu i w częściach obwodu donieckiego i ługańskiego noszą szeroki i systematyczny charakter i są następstwem międzynarodowego konfliktu zbrojnego, który Federacja Rosyjska rozpoczęła przeciwko Ukrainie 20 lutego 2014 roku” – wskazano w dokumencie.

źródło: pap

Dokonana przez Rosję aneksja Krymu oraz konflikt zbrojny w Donbasie nastąpiły po zwycięstwie prozachodniej rewolucji godności w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.Po jego ucieczce do Rosji nowe władze Ukrainy ogłosiły kurs na zbliżenie z Unią Europejską i NATO. W lutym 2019 roku dążenia do członkostwa w tych organizacjach zostały wpisane do ukraińskiej konstytucji.