„Cudem nie doszło do katastrofy”. Samowola budowlana na czynnej linii kolejowej

15 grudnia, po 42 latach, do Bielawy – 30-tysięcznego miasta u stóp Gór Sowich na Dolnym Śląsku – wróciły pociągi pasażerskie. Składy z Bielawy do Wrocławia i z powrotem już pierwszego dnia jeździły pełne, ale nie wszystkim likwidacja wykluczenia komunikacyjnego przypadła do gustu. Właściciel jednej z położonych przy torze nieruchomości próbował na dziko zbudować przejazd, gdy trasą już kursowały pociągi.

Ruch pasażerski na linii Dzierżoniów – Bielawa zawieszono w 1977 r. Do 2001 r. kursowały nią jeszcze pociągi towarowe. Przez kolejne 17 lat była nieczynna. Powstały na niej wtedy dzikie przejścia, a nawet przejazdy.



W 2018 r. po przejęciu trasy przez samorząd wojewódzki rozpoczęto prace nad wznowieniem ruchu, za czym lobbowała duża część lokalnej społeczności.



Właściciel nieruchomości, do którego prowadził jeden z takich dzikich przejazdów, protestował już w czasie rewitalizacji linii – mimo że przejazd do jego działki został uwzględniony w projekcie, wykonany i w momencie wznowienia ruchu prawie gotowy. Pozostało tylko ułożyć płyty betonowe, które już są przygotowane na miejscu – to właśnie je próbował wykorzystać sprawca samowoli – i zamontować rogatki.



– Właściciel działki musi się do nas zgłosić, o czym został oczywiście poinformowany, i podpisać umowę użytkowania przejazdu – wyjaśnił na antenie Radia Wrocław Marcin Tutka z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. W jego opinii „cudem nie doszło do wykolejenia”.



Wspomniany mieszkaniec Bielawy podjął już taką decyzję w momencie, gdy został poinformowany, że kontynuując nielegalne prace budowlane doprowadzi do zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym narażając się na sankcje przewidziane w art. 173 kodeksu karnego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: radiowroclaw.pl, rynek-kolejowy.pl

Po wykonaniu przejazdu to on będzie odpowiedzialny za ruch kołowy. ale najpierw wykonawca rewitalizacji linii musi dokończyć roboty zgodnie ze sztuką budowlaną. Samowola budowlana na przejeździe ma zostać zgłoszona do prokuratury.Posesja nie jest odcięta od świata, ma zapewniony dojazd z drugiej strony. Dostęp do drogi publicznej mają także pobliskie ogródki działkowe. Kilku spośród ich właścicieli próbowało w niedzielę blokować tory nie mogąc się pogodzić z likwidacją dzikiego przejścia, którym chodzili na skróty.