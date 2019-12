Premier zgadza się na ujawnienie raportu o możliwej ingerencji Rosji w brytyjską politykę

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wyraził zgodę na publikację raportu o możliwej ingerencji Rosji w brytyjską politykę. Poinformował o tym rzecznik szefa rządu, podkreślając, że publikacja raportu „nie zaszkodzi organizacjom, które chronią (brytyjskie) bezpieczeństwo narodowe”. Nie wiadomo jednak, kiedy raport ujrzy światło dzienne.

Chodzi o 50-stronicowy dokument sporządzony przez Parlamentarną Komisję Wywiadu i Bezpieczeństwa (ISC), który analizuje rosyjskie działania, w tym kwestię potencjalnej ingerencji w referendum w sprawie brexitu w 2016 r. 52 proc. głosujących opowiedziało się wówczas za opuszczeniem Unii Europejskiej przez ich kraj.



Ponieważ ze względu na wybory parlamentarne Komisja została rozwiązana, publikacja raportu będzie możliwa dopiero po ponownym sformowaniu się tego gremium, co może potrwać kilka tygodni.



Komisja rozpoczęła dochodzenie w listopadzie dwa lata temu. Śledztwo zostało wszczęte w związku z wątpliwościami dotyczącymi ingerencji Rosji w wybory w USA w 2016 r. oraz rosyjskich kampanii dezinformacyjnych. Objęło także wątek próby otrucia byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala w brytyjskim mieście Salisbury, którą Londyn przypisuje Moskwie. Rosja zaprzeczyła jakiemukolwiek swojemu udziałowi w sprawie.



Ustalenia Komisja przekazała premierowi w raporcie w połowie października, po zatwierdzeniu dokumentu przez służby wywiadowcze. Rząd zdecydował jednak nie udostępniać go przed grudniowymi wyborami, co ściągnęło na niego falę krytyki.

