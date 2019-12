„Niezłomna wola Polaków dała o sobie znać 38 lat temu”. Rocznica pacyfikacji Wujka

– Polska jest niezłomną wolą Polaków walczących o lepsze jutro, wolność i solidarność; taka niezłomna wola dała znać o sobie 38 lat temu w kopalni Wujek – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął w Katowicach udział w obchodach 38. rocznicy śmierci dziewięciu górników z kopalni Wujek, którzy zginęli od milicyjnych kul na początku stanu wojennego: 16 grudnia 1981 r.

– Podczas tego pamiętnego dnia, kiedy władza komunistyczna uderzyła w Solidarność, uderzyła w nasze marzenia o wolnej Polsce. Mówimy, że wtedy z nagła zakończył się festiwal Solidarności – mówił premier.



Jak podkreślił, komuniści uderzyli w społeczeństwo obywatelskie, w NSZZ „Solidarność”, która była jednym z największych w historii świata ruchów wolnościowych.



– Na przeciw czołgów, karabinów stanęli górnicy uzbrojeni w kilofy, pręty, łańcuchy, śruby. Uzbrojeni w swoją odwagę, uzbrojeni w swoje męstwo i w swoje pragnienie walki o lepsze jutro, o wolną Polskę – mówił premier Morawiecki.



– Często karmieni jesteśmy rożnymi kłamstwami. Jednym z nich jest to, że było to wypaczenie socjalizmu, wypaczenie władzy komunistycznej. Otóż nie, to była kwintesencja władzy komunistycznej – podkreślił, odnosząc się do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.



– Władza komunistyczna nie znosiła wszelkich przejawów wolności, swobód obywatelskich. Komuniści niszczyli je w zarodku i zawsze starali się robić wszystko, żeby do wolności nie dopuścić. Wiemy to dzisiaj, że nie chodziło o żadne mniejsze zło, tylko władza komunistyczna planowała już wcześniej atak na społeczeństwo, na marzenie o wolnej Polsce – przypomniał szef rządu.

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda.„Stało się tak, że w historii naszej ojczyzny Wujek zapisał się przede wszystkim jako miejsce wielkiej ofiary, złożonej w imię wolności i solidarności. 16 grudnia 1981 r. reżim PRL popełnił największą zbrodnię stanu wojennego. Przeciwko 3 tys. strajkujących górników wysłano wtedy oddziały Milicji Obywatelskiej ZOMO i wojsko” – napisał prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że strajk wybuchł, bo załoga Wujka „ujęła się za aresztowanym kolegą, przewodniczącym zakładowej Solidarności Janem Ludwiczakiem”. „Bo Solidarność to jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” zaznaczył.



Pacyfikacja Wujka była największą tragedią stanu wojennego. Kopalnię zaatakował pluton specjalny ZOMO, padły strzały. Na miejscu zginęło sześciu górników, jeden umarł kilka godzin po operacji, dwóch kolejnych na początku stycznia 1982 r.



W czerwcu 2008 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał prawomocnie byłego dowódcę plutonu specjalnego Romualda C. na sześć lat więzienia, a 13 jego podwładnym wymierzył od 3,5 do czterech lat więzienia. Wniesione kasacje oddalił w 2009 r. Sąd Najwyższy - wyrok stał się prawomocny blisko 28 lat po tragedii.



W piątek Sąd Okręgowy w Katowicach wymierzył karę 3,5 lat więzienia jeszcze jednemu byłemu członkowi plutonu specjalnego ZOMO, Romanowi S., oskarżonemu o strzelanie do górników z Wujka. Roman S. miał osobny proces, bo przez lata był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Został zatrzymany 17 maja tego roku w Chorwacji. Jego proces trwał od września.