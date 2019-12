Protest funkcjonariuszy służb PRL. Manifestacja w rocznicę komunistycznych masakr

Przed Sejmem odbył protest byłych pracowników służb mundurowych w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, która obniżyła ich świadczenia emerytalno-rentowe. „Służyliśmy Polsce. Czujemy się okradzeni. Chcemy doczekać sprawiedliwości” – mówili protestujący. Wcześniej Lewica złożyła w Sejmie projekt zniesienia ustawy. Wszystko to odbywało się w dzień obchodów 49. rocznicy grudniowej masakry na Wybrzeżu w 1970 r. i 38. rocznicy masakry w Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 r.

Protest przeciwko tzw. ustawie represyjnej odbył się w poniedziałek przed sejmem. Byli pracownicy służb mundurowych przynieśli ze sobą transparenty z hasłami: „Orzekajcie. Okradzeni emeryci chcą doczekać sprawiedliwości”, „Ustawa z 16.XII.2016 zbrodnią parlamentarną na emerytach mundurowych”, „Służyliśmy dla Polaków. Zrobiono z nas łajdaków”, czy „59 ofiar ustawy. 900 osób nie doczekało sprawiedliwości”.



– Ta ustawa jest dla nas bardzo krzywdząca. Zostaliśmy ukarani za swoją służbę, nazwani przestępcami. Tu już nie chodzi o pieniądze, ale o naszą godność – mówili protestujący przed sejmem byli pracownicy służb mundurowych.



Na manifestacji obecni byli też m.in wicemarszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica), poseł Lewicy Andrzej Rozenek, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Kukiz'15), Hanna Gil-Piątek (Lewica) i poseł Mirosław Suchoń (KO).



W poniedziałek Lewica złożyła w Sejmie projekt przywracający dawne świadczenia byłym funkcjonariuszom służb mundurowych. Projekt Lewicy zawiera powrót do ustawowego wskaźnika 2,6 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby pełnionej zarówno przed, jak i po 31 lipca 1990 r.

„Projekt przywraca uchylone wcześniej zasady systemu emerytalnego, którego istotą jest indywidualizacja świadczeń emerytalnych i rentowych. Oczywistym jest, że każdy emeryt policyjny otrzymuje inną wysokość świadczenia. Jego wymiar uzależniony jest od pobieranego wcześniej uposażenia, o którym decydowały staż służby, zajmowane stanowisko oraz stopień służbowy” – napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

– Obiecaliśmy, że ustawa przywracająca Wam prawa wróci do sejmu. Obietnica została spełniona podwójnie. My do sejmu wróciliśmy i wasza ustawa dzisiaj do sejmu wróciła. Będziemy o to walczyli (...) Nikt nie może zapomnieć o ludziach, którym zostały odebrane prawa nabyte. Dzisiaj zabierają te prawa Wam, jutro zabiorą wojskowym, pojutrze prokuratorom, a po pojutrze nauczycielką i nauczycielom w szkole, bo będą uczyli takiej historii, która PiS-owi nie będzie odpowiadała – zwrócił się do pikietujących wicemarszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty.



Przed kilkoma dniami obradujące w Gdańsku kierownictwo NSZZ „Solidarność” ostro skrytykowało pomysł ugrupowania. „Lewica w jasny sposób daje tym do zrozumienia, że jest następcą ideowym PRL-owskich komunistycznych organów i instytucji. Na szczególne potępienie zasługuje wybór daty złożenia wniosku – 16 grudnia – przypadającej w trakcie obchodów 49. rocznicy grudniowej masakry na Wybrzeżu w roku 1970 i 38. rocznicy masakry w Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. To jawna prowokacja i bezczeszczenie pamięci ofiar” – oświadczyły władze „S”.



W trakcie masakry na Wybrzeżu od kul funkcjonariuszy komunistycznego państwa zginęły 44, a w kopalni „Wujek” – dziewięć osób.