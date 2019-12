Pokrzywdzony przedsiębiorca: Sędziowie kłamią i oszukują. Oni boją się o swoje przywileje

Nikt nie jest w stanie ani wycenić, ani zwrócić 19 lat życia. Nie ma takiego zadośćuczynienia, które by to wyrównało – powiedział w programie „O co chodzi” mecenas Piotr Urbanek. Prawnik skomentował w ten sposób sprawę Marka Kubali, przedsiębiorcy, który od 19 lat walczy z wymiarem sprawiedliwości o odszkodowanie za bezprawne aresztowanie i zniszczenie dobrze prosperującej firmy.

Zdaniem Piotra Urbanka Marek Kubala na kanwie swojej sprawy powinien być „trybunem zmian sądownictwa w Polsce w Unii Europejskiej”. – Jego przykład powinien być nagłośniony, bo z tego, co mówi pan Marek, jak w soczewce widać poważniejsze problemy procesu karnego w Polsce – stwierdził.



Marek Kubala odnosząc się do wypowiedzi prawnika zwrócił uwagę, że uzyskanie odszkodowania za okres bezprawnego aresztowania nie jest trudne, ale od 10 lat walczy on o odszkodowanie za skutki pośrednie. Jak wyjaśnił, chodzi o utracone korzyści, które osiągnąłby, gdyby jego przedsiębiorstwo dalej funkcjonowało.



– To są bardzo potężne straty. Kiedy opinia biegłych mówi, że przedsiębiorstwo było prężne, miało dochody i wysoki stan finansowy, ja byłem najlepszych dilerem (samochodowym – red.) w Polsce, więc moja dochodowość była milionowa, a sędzia mówi, że to jest nieprawdą i odrzuca opinię biegłych, to mamy do czynienia z sędzią przestępcą – powiedział Kubala.

– Chcę aby Polska, obywatele, Europa i świat usłyszeli, że to nie jest tak, jak sędziowie dzisiaj mówią. Oni was kłamią i oszukują. Oni się boją o swoje stanowiska i przywileje. Do tej pory nadzwyczajna kasta niszczyła nas, tak jak chciała. Nie mieliśmy żadnej obrony – stwierdził Kubala.

Komentujący te słowa Piotr Urbanek wspomniał, że znaczna część składu osobowego Sądu Najwyższego to ludzie niemający doświadczenia w orzekaniu w sądach niższej instancji. – To są naukowcy z uczelni, którzy od razu zostali sędziami Sądu Najwyższego – powiedział.



– Pan dotknął fundamentu, o którym tutaj mówimy. Miałem naprzeciwko siebie sędziów, którzy nie mają doświadczenia życiowego. Jeżeli sędzia nie ma doświadczenia życiowego, bo wcześniej był słabym prokuratorem albo naukowcem i znał prawo tylko z książek (…), to tacy sędziowie nigdy nie powinni być sędziami – podkreślił Kubala.



Marek Kubala prowadził w latach 90. dobrze prosperujący salon samochodowy w Wałbrzychu. W 2000 r. został aresztowany pod zarzutem oszustw celno-podatkowych. Oczyszczono go po 11 latach. Podczas pobytu w areszcie popadł w długi, opuściła go też rodzina.



Przedsiębiorca domaga się od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości 33 mln zł. Jeśliby wygrał, byłoby to najwyższe odszkodowanie w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.