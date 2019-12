Mniejsze opłaty za przelewy w euro. Nowe przepisy w UE

W Unii Europejskiej weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym konsumenci i przedsiębiorstwa w państwach członkowskich spoza strefy euro będą korzystać z tańszych płatności transgranicznych w euro.

Nowe unijne przepisy gwarantują, że na wszystkie płatności transgraniczne w euro w państwach członkowskich nienależących do strefy euro – w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, na Węgrzech, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Polsce, Rumunii i Szwecji – będą nakładane opłaty w tej samej wysokości, co w przypadku płatności krajowych.



Przykładowo polski konsument, który podejmuje decyzję o przelewie w euro za granicę, będzie musiał zapłacić taką samą opłatę jak za przelew bankowy w złotych w Polsce.



– Przepisy te umożliwią wszystkim naszym obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie w równym stopniu z tanich transgranicznych płatności w euro. Jest to pozytywny i konkretny przykład tego, w jaki sposób jednolity rynek przynosi wymierne korzyści europejskim konsumentom – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za sprawy gospodarcze.

#wieszwiecej Polub nas

– Na przykład rodzina w Rumunii, która chce przekazać pieniądze w walucie euro swoim dzieciom odbywającym w Paryżu wymianę w ramach programu Erasmus, nie będzie już musiała ponosić dodatkowych kosztów, bo uiści taką samą opłatę, jak w przypadku krajowej transakcji w Rumunii – kontynuował.

– W przypadku pracowników, którzy wysyłają euro z powrotem do domu, lub osób, które po prostu przelewają pieniądze między rachunkami w euro a rachunkami w walucie innej niż euro, nowe przepisy UE zagwarantują, że zostanie im więcej pieniędzy w kieszeni – powiedział Farid Alijew, lider zespołu ds. usług finansowych w Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC).



– Wysokie opłaty za przelewy i płatności były nieuzasadnione (...). To bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla konsumentów z 10 krajów spoza strefy euro – podsumował Alijew.



KE podkreśla, że będzie dokładnie monitorować stosowanie nowych zasad i ściśle współpracować z właściwymi organami krajowymi, aby zapewnić ich prawidłowe wdrażanie.