„Gwiazdka z piłką”. Polacy Polakom na Kresach [WIDEO]

Wychowanie przez sport młodego pokolenia może służyć umocnieniu patriotycznych wartości. Zarząd Fundacji Rodzice dla Futbolu w Muzeum Sportu i Turystyki zorganizował debatę „Gwiazdka z piłką” z myślą o polskich uczniach na Wschodzie. Po konferencji do dzieci z polskiej parafii na Ukrainie trafiły dary i pieniądze na zakup sprzętu sportowego.

Uczestnicy konferencji poszukiwali najskuteczniejszych metod wspierania polskich dzieci na Wschodzie i podtrzymania ich łączności z ojczyzną. Według uczestników panelu pielęgnowaniu postaw patriotycznych i pamięci historycznej może sprzyjać rozwijanie sportowych pasji.



– Nie poprzestajemy na obietnicach pomocy – zaznaczył Marcin Wieszczycki, prezes Fundacji Rodzice dla Futbolu. Do polskich szkół i środowisk na Wschodzie trafią dary oraz środki na zakup sprzętu sportowego – dodał.



– Wychowanie patriotyczne może, a nawet powinno odbywać się również przy okazji treningów i zawodów sportowych. Stąd nasze zaangażowanie w debatę „Gwiazdka z piłką” – tłumaczy Marek Makuch, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Stołeczny. Wierzy on, że przedsięwzięcie to pomoże w tworzeniu i rozwijaniu polskich ośrodków sportowych na Wschodzie.

– W tym roku w Warszawie zrobiliśmy drugą edycję Międzynarodowego turnieju piłkarskiego o Puchar Orląt Lwowskich, mamy nadzieję, że będzie to już impreza cykliczna. W przyszłym roku z racji 100-lecia m.in. drugiej obrony Lwowa, bitwy pod Zadwórzem (1920 r. - przyp. red.)zaplanowaliśmy kolejnych kilka imprez sportowych. Jest szereg dat historycznych, które proszą się, żeby je upamiętnić, jednak warto je uczcić w sposób ciekawy i zrozumiały dla dzieci i młodzieży – podkreślił nasz rozmówca.

Doktor Robert Gawkowski, historyk sportu z Uniwersytetu Warszawskiego, zaznaczył w trakcie dyskusji, że to właśnie na Kresach narodził się polski sport.



– W 1867 r. powołano do życia Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwowie. Za lat kilkanaście tych gniazd Sokoła było już kilkadziesiąt, a u progu XIX stulecia już ponad 200. Sport stał się modny. W XX wieku zaczęto zakładać pierwsze kluby sportowe, m.in. powstała wtedy Pogoń Lwów. – dodał historyk.



Sponsorem debaty była m.in. firma Tauron Polska, organizator turnieju piłkarskiego dla Tauron Junior Cup. Łukasz Zimnoch, przedstawiciel firmy, w trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślał ogromne znaczenie promowania sportu wśród młodzieży i dzieci.



– Za nami już dwie edycje turnieju, 1000 zawodników, 100 drużyn, moc emocji. Na trybunach rzesze rodziców, dziadków, babci, cioć. Takie turnieje, jak nasz zachęcają dzieci do uprawiania sportu, są alternatywą dla popularnej elektroniki, integrują całe rodziny. Zaczynamy planowanie trzeciej edycji turnieju, zastanawiamy się nad zaproszeniem na niego drużyny z Kresów – powiedział Zimnoch.



W dyskusji wziął udział także Rafał Lew-Starowicz, zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opowiedział o wirtualnym projekcie przygotowanym przez MEN. Ministerstwo wspiera polskie dzieci przebywające na Kresach.

– Tworzymy wirtualny przewodnik po Kresach, w ramach projektu z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i projektu „Wolność Godność Niepodległość” jest opracowywany przewodnik po Kresach, ciekawych miejscach, wybitnych postaciach z tamtych stron. Ma on przybliżyć młodym ludziom jakie dziedzictwo tam zostało. Przypomnimy w nim również kolebkę polskiego sportu, który jest bardzo ważny dla krzewienia postaw patriotycznych – zaznaczył Rafał Lew-Starowicz.



Kolejny gość debaty, ks. Grzegorz Cymbała, proboszcz Parafii i opiekun młodzieży w Maćkowcach z obwodu chmielnickiego na Ukrainie, podkreślił, że takie panele dyskusyjne mają ogromne znaczenie dla podtrzymywania relacji między Polakami tu i tam.



– Polacy w Maćkowcach są tu już od 300 lat. Przesiedlili się tu z terenów Mazowsza. Mimo tego czasu tu w domach mówi się w języku polskim. Ta społeczność zachowała swoją tożsamość. Jestem bardzo wdzięczny za pomoc dla tych ludzi – podkreślił ksiądz Cymbała.



Debatę „Gwiazdka z piłką” poprowadziła znana dziennikarka Anna Popek.



Patronaty honorowe nad inicjatywą objęli: Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP, Minister Edukacji Narodowej oraz Polski Komitet Olimpijski. Sponsorem debaty byli Tauron Polska Energia i Waryński Holding SA, a jej partnerem – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja Grupy PKP, Agencja Mienia Wojskowego oraz firma Transcolor.