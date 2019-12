Tusk krytykuje 500 Plus. „»Nic, co dane, nie będzie odebrane« to kłamliwe wypowiedzi”

W jednym z wywiadów były premier Donald Tusk przyznał, że nie żałuje tego, że nie wprowadził 500 Plus. Jak to się ma do zapowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, że „nic, co dane, nie będzie odebrane”? – Są kłamliwe. Wielokrotnie pojawiały się w wypowiedziach czołowych polityków PO zapowiedzi likwidacji lub modernizacji programu 500 Plus. Jak słyszę słowo „modernizacja”, to wiem, że kryje się za tym cięcie wsparcia finansowego – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Jan Mosiński.

Donald Tusk krytykuje 500 Plus Nie, nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 Plus. Liczyłem wtedy, na co Polskę stać, a na co nie. Polska musi teraz inwestować niewyobrażalne... zobacz więcej

Zdaniem parlamentarzysty Zjednoczonej Prawicy szef Europejskiej Partii Ludowej jest niekonsekwentny.



– Wielkie zakłamanie, które płynie z ust Donalda Tuska. On z tego był słynny i dalej chce być słynny. Kiedy pojawił się pomysł na program 500 Plus, rządząca koalicja PO-PSL ustami Donalda Tuska stwierdziła, że na to pieniędzy nie ma. Jeżeli gdziekolwiek są zakopane, to chętnie odkopałby te pieniądze i nawet dał 1 tys. zł na rodzinę. Jak się okazało, wystarczyło nie kraść, uszczelnić system podatkowy, by można było rozpocząć ten program realizować – dodał poseł Mosiński.



– Nie, nie żałuję, że nie wprowadziłem 500 Plus. Liczyłem wtedy, na co Polskę stać, a na co nie. Polska musi teraz inwestować niewyobrażalne pieniądze w zdrowie, edukację i ochronę środowiska – oznajmił Donald Tusk w TVN.



– PiS dokonało wyboru: damy tyle, ile się da, nie bacząc na to, czy za parę lat wystarczy pieniędzy na ochronę zdrowia dzieci – dodał po chwili.

#wieszwiecej Polub nas

– Rozumiem, że ta wypowiedź jest pokłosiem jego decyzji, że nie startuje na prezydenta. Donald Tusk już wcześniej uzasadniał, że jego bagaż decyzji nie dałyby mu szans na wybór na funkcję prezydenta. Mam inne zdanie i uważam, że 500 Plus powinno być. Proponujemy też dodatek na aktywizację dla tych wszystkich, którzy zarabiają najmniej – stwierdził poseł KO Dariusz Joński.

Czy Donald Tusk krytykując 500 Plus broni swojego dorobku, czyli decyzji lub braku decyzji jak w przypadku 500 Plus? – Nie wiem, czego broni Donald Tusk. My wiemy, że 500 Plus w Polsce powinno obowiązywać – odpowiedział Joński.



Czy jeśli Koalicja Obywatelska dojdzie do władzy, to zlikwiduje 500 Plus?



– Zaprezentowaliśmy pewien program na wybory, pod którym podpisaliśmy się jako Koalicja Obywatelska. W programie jest jasno zapisane, że 500 Plus zostaje. Po wypowiedzi jednego polityka nie mam zamiar dyskutować na ten temat, bo uważam, że 500 Plus powinno obowiązywać – mówił Joński.



Suchej nitki na Donaldzie Tusku nie zostawia eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.



– Przykład skrajnego, oślego uporu, który broni swoich błędnych decyzji i fatalnych grzechów zaniechania tylko dlatego, że były jego. Myślę, że też pokazuje, co się stanie, jeśli jego formacja przejmie władzę. Jeżeli Tusk mówi, że dobre było niewprowadzenie 500 Plus, to oznacza, że będą przy tym majstrować. Dziękujemy, że szczerze o tym powiedział – powiedział europoseł Czarnecki.