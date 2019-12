Atak hakerski na klinikę dla dzieci. „Było zagrożenie, że nasza działalność zostanie zablokowana”

Klinika „Budzik” dla dzieci po ciężkich urazach mózgu została zaatakowana przez hakerów. – Było zagrożenie, że nasza działalność zostanie zablokowana przynajmniej na miesiąc. Kosztowało to sporo nerwów, pracy, a także pewnych kosztów związanych z pracą informatyka. Trzeba bardzo w takich sytuacjach uważać – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info dyrektor zarządzający kliniki dr Maciej Piróg.

Jak podaje klinika, atak wywołał znaczne zaburzenia w jej pracy. 13 grudnia klinika złożyła zeznania na policji o możliwości popełnienia przestępstwa. Portal tvp.info skontaktował się w tej sprawie z dyrektorem zarządzającym kliniki drem Maciejem Pirogiem.



– To miało miejsce ok. 10 dni temu. Na szczęście mieliśmy dane z serwera skopiowane, w związku z czym ostatecznie ich nie utraciliśmy. Wszystko było zagrożone, nie mieliśmy możliwości sprawozdawania do NFZ, w związku z czym istniała duża obawa, że za listopad nie otrzymamy stamtąd pieniędzy, a to jest nasze jedyne źródło utrzymania. „Budzik” jest finansowany przez NFZ – mówi Piróg.



Jak dodaje, przy tej okazji wyszło też, że klinika pracuje na starym systemie z 2012 r., który trzeba będzie zmienić.

– Nasz informatyk próbował różnych rzeczy. Przyszedł do nas mail z Hiszpanii, w którym oferowano nam odblokowanie sytemu za równowartość prawie 30 tys. zł. Informatyk odpisał, że jesteśmy fundacją i nie mamy takich możliwości, na co przyszedł mail, że może to zrobić za połowę tej kwoty. Oczywiście wiadomo, że takich wpłat nie należy dokonywać i nie mieliśmy zamiaru tego robić. Chodzi o samą zasadę. Postanowiłem zgłosić sprawę na policję do działu zajmującego się atakami w cyberprzestrzeni – mówi dyrektor.

– Jakiś tydzień przed atakiem przychodziły do nas maile od znanych i szacownych instytucji pisane w stylu „Faktura, której państwo nie zapłacili. Otwórz link”. Ja wiedziałem o co chodzi, ale gdzieś ktoś chyba mógł otworzyć coś takiego – mamy internet dla całej kliniki, rodziców, którzy siedzą z nami, być może ktoś z nich otworzył to – mówi.



Jak podaje Piróg, maile były napisane w języku angielskim i wysłane z adresu hiszpańskiego, jednak nie da się powiedzieć nic więcej o tym, kto mógł stać za sprawą.



Lekarz dodaje, że problem wydaje się zażegnany, udało się uniknąć wymiernych strat, choć cały czas klinika boryka się z utrudnieniami związanymi z atakiem. Jak jednak zwraca uwagę, sytuacja dowodzi, że groźny atak hakerski może dotknąć nawet instytucje zajmujące się działalnością tego typu.



Klinika „Budzik” została uruchomiona w lipcu 2013 r. jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Klinika działa przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka. Budowa kliniki, której koszt wyniósł ponad 20 mln zł, została sfinansowana przez Fundację „Akogo?” prowadzonej przez znaną aktorkę Ewę Błaszczyk, dzięki ofiarności wielu darczyńców indywidualnych, firm, fundacji oraz środków UE.