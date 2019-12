Kilkudziesięciu kierowców warszawskich autobusów wyróżnionych za pomoc innym

Udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym, uchronili przed napastnikiem, zaopiekowali się zagubionym dzieckiem – m. in. tym wykazało się 63 kierowców warszawskich autobusów. Z rąk przedstawicieli stołecznych władz otrzymali oni wyróżnienia za pomoc innym.

Uroczystość wręczenia dyplomów i pamiątkowych upominków kierowcom przez władze stolicy i Miejskie Zakłady Autobusowe odbyła się w Pałacu Ślubów. Obecny na niej wiceprezydent Robert Soszyński podkreślił, że natychmiastowa reakcja kierowców ratuje życie i zdrowie pasażerom, przechodniom, a także innym kierowcom.



– Wszystkim warszawiankom i warszawiakom w ten sposób raz jeszcze pokazujemy, że nasz transport publiczny jest, można powiedzieć, wzorowy. W każdej, nawet trudnej sytuacji mieszkańcy Warszawy mogą na nas liczyć, mogą liczyć na państwa i za to dzisiaj mamy przyjemność i honor państwu podziękować – powiedział Soszyński do wyróżnionych.



Prezes MZA Jan Kuźmiński również podziękował pracownikom za ich postawę. – Macie trudną pracę, uciążliwą ze względu na czas rozpoczynania i kończenia swojej służby, a mimo wszystko potraficie obserwować, co się dzieje nie tylko na drodze, za kierownicą i w autobusie, lecz także w otoczeniu – podkreślił.



Kuźmiński zwrócił uwagę, że ponad 300 kierowców miejskich ma uprawnienia ratownika medycznego, a większość jest szkolona w zakresie pomocy przedmedycznej.

– Cieszę się, że to przynosi efekty, że jesteście tym zainteresowani, że chcecie ludziom pomagać – zaznaczył. Zapowiedział także, że oprócz upominków i dyplomu wyróżnionych kierowców czeka premia.

Wyróżniono 63 kierowców autobusów, w tym pięć kobiet, z zajezdni: Ostrobramska, Woronicza, Kleszczowa, Stalowa i z nadzoru ruchu. Wyróżnieni często byli świadkami wypadków i pomagali poszkodowanym. Wiele z nich niosło pomoc osobom, które zasłabły w autobusie lub poza nim. W niektórych przypadkach kierowca zaopiekował się zagubionym dzieckiem, a w innych – uchronił kogoś przed napastnikiem.



Jednym z nagrodzonych jest Wojciech Paruch ze „Stalowej”, który zainterweniował w przypadku pobicia sześcioletniego dziecka przez matkę, będącą po wpływem środków odurzających i powiadomił o sprawie policję. Maciej Michalski z tej samej zajezdni zaopiekował się innym sześciolatkiem, który zgubił się na pętli CH Łomianki. Kierowca przekazał chłopca patrolowi policji.



Sławomir Rogala, instruktor nadzoru ruchu, ofiarę wypadku, którego był świadkiem, wyciągnął z samochodu i udzielił jej pomocy przedmedycznej. Odwagą wykazała się także Jadwiga Wasylecka z zajezdni Ostrobramska.



Kierowca spostrzegła na przystanku kobietę nagabywaną przez agresywnego mężczyznę i udzieliła jej schronienia w kabinie. Mężczyzna wsiadł do autobusu i nadal był agresywny. Pani Jadwiga wezwała patrol policji, a ten zatrzymał napastnika.



Pełna lista historii wyróżnionych kierowców zostanie opublikowana m.in. na stronie internetowej warszawskiego urzędu.