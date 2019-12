Batura Sar – szczyt zimą jeszcze niezdobyty. W styczniu rusza polska wyprawa

Położony w Karakorum, niezdobyty dotąd zimą szczyt Batura Sar (7795 m n.p.m.) będzie celem najbliższej zimowej wyprawy unifikacyjnej programu Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera. W połowie stycznia 2020 r. do Pakistanu wyleci grupa ośmiu wspinaczy. W ten sposób będą się przygotowywać do również zimowego – w kolejnym sezonie – ataku na najwyższą górę Karakorum: K2.

Wyprawa unifikacyjna na Baturę będzie kolejnym etapem przygotowań do przyszłorocznej zimowej wyprawy na K2. Kierownikiem ekspedycji został Piotr Tomala, szef programu Polski Himalaizm Zimowy. Zastępcą kierownika wyprawy będzie Rafał Fronia. Ekspedycja realizowana jest we współpracy z Przedsiębiorstwem Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.



W połowie stycznia do Pakistanu wyleci łącznie ośmiu alpinistów. W wyprawie uczestniczyć będą między innymi: Wojciech Flaczyński, Filip Babicz i Mariusz Hatala. Skład uzupełnią: Krzysztof Stasiak, Marco Schwidergall i Oswald Rodrigo Pereira, który będzie filmowcem ekspedycji. Wspinacze powinni wrócić do kraju w pierwszej połowie marca 2020 roku.



– Batura to bardzo ciekawy cel. To wysoki i mało eksplorowany siedmiotysięcznik. To pozwoli nam sprawdzić się na wysokości zbliżonej do ośmiu tysięcy, w trudnych warunkach zimowych – podkreślił Piotr Tomala, kierownik programu Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera.

źródło: Polski Himalaizm Zimowy

– Przez ostatni tydzień uczestniczyliśmy wraz z kadrą naszego programu w zgrupowaniu Polskiego Związku Alpinizmu w Tatrach słowackich. Przeszliśmy niezbędne szkolenia, ale mieliśmy też okazję na wspinanie. Mogę zapewnić, że alpiniści, którzy za miesiąc wylecą do Pakistanu, są zdrowi i w znakomitej formie – dodał.– Bardzo mocno trzymamy kciuki za uczestników kolejnej wyprawy, którą możemy wspierać w ramach współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu. Mamy nadzieję, że ambitny cel, jaki postawili przed sobą polscy himalaiści, będzie kolejnym krokiem, w drodze do osiągnięcia największego marzenia, jakim jest zdobycie w przyszłym roku szczytu K2 – podkreśliła Agnieszka Han, Wiceprezes Zarządu PPF Hasco-Lek S.A.Batura Sar to 25. szczyt świata. Po raz pierwszy został zdobyty w 1976 roku. Dotychczas tylko jedna ekipa – austriacka, w 1981 r. – próbowała wejść na wierzchołek zimą. Bez powodzenia. W lipcu 1988 roku na szczyt tego siedmiotysięcznika weszło dwóch Polaków: Paweł Kubalski i Zygmunt Heinrich.