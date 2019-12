Zatrzymano kobietę w związku z pożarem, w którym zginął jej partner

W Łodzi zatrzymano 49-latkę w związku z pożarem, w którym zginął jej 40-letni partner. Kobieta ma usłyszeć zarzuty dotyczące zabójstwa z zamiarem ewentualnym i sprowadzenia niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania przypomniał, że do pożaru w jednym z mieszkań przy ul. Łącznej w Łodzi doszło w sobotę po godz. 20. Śmierć poniósł 40-letni mężczyzna.



Z ustaleń śledczych wynika, że jego partnerka opuściła mieszkanie, pozostawiając pijanego partnera w płonącym mieszkaniu, gdy mężczyzna prawdopodobnie spał. Kobieta widziana była na klatce schodowej. Nie wzywała pomocy, nie pomagała też sąsiadom w próbach ugaszenia pożaru.



Po ugaszeniu ognia przez straż pożarną w mieszkaniu znalezione zostało ciało mężczyzny. 49-latka była pijana, miała ok. 1,6 promila alkoholu w organizmie. Została przewieziona do szpitala, gdzie poddano ją obserwacji. W niedzielę podjęta została decyzja o jej zatrzymaniu.



Jak wyjaśnił Kopania, poprzedzone to było przeprowadzeniem z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa dodatkowych oględzin spalonego mieszkania. Biegły stwierdził, że źródło ognia znajdowało się w okolicach piecyka, a przyczyną był najprawdopodobniej błąd w obsłudze. Mógł zostać popełniony przez nietrzeźwą kobietę.



Kopania poinformował, że na poniedziałek Prokuraturze Rejonowej Łódź-Górna zaplanowano przesłuchanie 49-latki. Kobieta ma usłyszeć zarzuty dotyczące zabójstwa z zamiarem ewentualnym i sprowadzenia niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Podjęte też zostaną decyzje co do środka zapobiegawczego.

