Inicjatywa Polska stawia warunki Kidawie-Błońskiej. „Takimi żądaniami sabotują kampanię”

Wchodząca w skład Koalicji Obywatelskiej partia Inicjatywa Polska ogłosiła 10 postulatów, od których zależy poparcie ugrupowania dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich. Wśród nich są związki partnerskie i liberalizacja przepisów antyaborcyjnych. – To, co robi koalicjant PO, ilustruje powiedzenie: „Panie Boże, strzeż nas od koalicjantów, bo od wrogów umiemy chronić się sami”. Koalicjanci takimi żądaniami sabotują kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

10 postulatów Inicjatywy Polska to: gwarancja niezależnego sądownictwa i przestrzeganie konstytucji; płaca minimalna w wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia oraz dodatek za aktywność - 600 zł; 6,5 proc. PKB na zdrowie i bezpłatny program in vitro; legalne związki partnerskie; budowa nieodpłatnych przedszkoli i żłobków; liberalizacja aborcji; edukacja seksualna w szkołach oraz dostępna antykoncepcja; rozdział państwa od Kościoła; program ochrony zwierząt; program Czyste Powietrze; bezpłatny internet w całym kraju.



– Inicjatywa Polska chce skierować kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na tory skrajne, na pozycję ultrasa w polskiej polityce. To będzie miało dla niej opłakany skutek. Jeśli nie przyjmie tych postulatów, to i tak będzie widać brak jedności, zgody, kłótnie w Koalicji Obywatelskiej – stwierdził Czarnecki.



Poseł Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej podkreślił, że 10 postulatów to wartości, dla których jego formacja jest w polityce.



– Zaprosiliśmy marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską na naszą Radę Krajową, która odbędzie się w styczniu. Jeśli część tych postulatów zostanie zaakceptowana, bierzemy pod uwagę poparcie pani marszałek w wyborach prezydenckich. Jeśli okazałoby się, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest w stanie zaakceptować tych postulatów, będziemy rozważać wariant B. O nim poinformujemy jednak w późniejszym czasie – stwierdził Joński.

Parlamentarzysta nie zdradza, które dokładnie postulaty musi poprzeć Kidawa-Błońska, aby uzyskać poparcie Inicjatywy Polskiej. Nieoficjalnie mówi się, że wariantem B może być wystawienie przez to lewicowe ugrupowanie Barbary Nowackiej w wyborach prezydenckich.



Na sejmowych korytarzach słychać, że koalicjanci PO mogą stawiać żądania, bo wyczuli słaby mandat Kidawy-Błońskiej po prawyborach PO. Wicemarszałek Sejmu uzyskała 345 spośród 470 ważnych głosów. Jacek Jaśkowiak 125 głosów.



– Politycy PO mówili, że w prawyborach weźmie udział około 1 tys. delegatów. Skończyło się na poziomie 470 delegatów. Ten mandat poparcia jest, taki jaki jest. Na miarę możliwości Platformy Obywatelskiej, czyli bardzo słaby – mówił nam poseł PiS Jan Mosiński.



Nie wszyscy uprawnieni do głosowania skorzystali z tego prawa. – Nie dojechało około 200 delegatów. Głosowanie nie jest obowiązkiem. To jest przywilej – mówił Onetowi poseł KO Sławomir Neumann.



Poseł Mosiński z PiS podejrzewa, że działacze, którzy nie wzięli udziału w prawyborach PO, nie wierzyli w ich słuszność.



– Prawybory miały posłużyć Grzegorzowi Schetynie do uspokojenia struktur po kolejnych przegranych wyborach do parlamentu. Prawybory miały posłużyć do tego, żeby przygotować Grzegorzowi Schetynie miękkie lądowanie i wygrać ponownie wybory na szefa partii. Dla niego kwestia wyborów prezydenckich jest kwestią drugoplanową. On i tak wie, że raczej Kidawa-Błońska te wybory przegra – powiedział Mosiński.



Politycy PO, do których dzwoniliśmy, nie chcieli komentować sytuacji w partii po prawyborach.