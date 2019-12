Olga Tokarczuk przekazała replikę Nagrody Nobla na aukcję WOŚP

Olga Tokarczuk, laureatka literackiego Nobla za 2018 rok, przekazała replikę medalu noblowskiego na aukcję charytatywną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – poinformowała o tym w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Podarowana kopia jest jedną z trzech wykonanych w zakładzie Svenska Medalj w Eskilstunie w Szwecji. Replikę ręcznie wykonano z brązu, a następnie pokryto złotem.

Replikę Nagrody Nobla przekazała na ręce Jerzego Owsiaka, założyciela WOŚP.



– Chciałabym, żeby (medal – red.) przyczynił się do tego wszystkiego, co robicie. Jestem szczęśliwa, że mogę to zrobić – powiedziała noblistka.

Przekazuję replikę medalu noblowskiego na dwudziesty ósmy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy @fundacjawosp. Replika, pierwsza z trzech, jest ręcznie wykonana z brązu i pokryta złotem w zakładzie Svenska Medalj w Eskilstunie. Siema! #OlgaTokarczuk #JerzyOwsiak #WOŚP pic.twitter.com/ABNG2EPl13 — Olga Tokarczuk official (@tokarczuk_olga) December 16, 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter, PAP

Tokarczuk została nagrodzona w październiku przez Szwedzką Akademię „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat. W 1996 r. to prestiżowe wyróżnienie otrzymała poetka Wisława Szymborska.Tokarczuk jest autorką m.in.: „Podróży ludzi Księgi”, „Prawieku i innych czasów”, „Gry na wielu bębenkach”, „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, „Ksiąg Jakubowych” oraz „Biegunów”, za którą w 2018 roku otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera. Obecnie noblistka pracuje nad powieścią opartą na jej rodzinnej historii, której osią mają być relacje pomiędzy Polakami i Ukraińcami.W miniony weekend pisarka odebrała złoty medal noblowski i dyplom z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa.