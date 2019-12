Rośnie liczba kar za brak OC. Algorytmy sprawdzają, czy masz wykupioną polisę

93 tys. wezwań do zapłaty kary za brak OC wystawił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ciągu trzech kwartałów 2019 roku – podał w komunikacie Fundusz. To o blisko 25 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – czytamy.

Większa liczba wezwań do zapłacenia kary za brak OC to efekt wzrostu o 24 proc. liczby zawiadomień od policji, ale przede wszystkim wzrostu o 52 proc. liczby nowych spraw dotyczących braku ochrony ubezpieczeniowej OC, wykrytych na podstawie informacji z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych UFG – podał w poniedziałek Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).



Cytowany w komunikacie wiceprezes Funduszu Hubert Stoklas podkreślił, że jazda bez obowiązkowego OC jest „ogromnym zagrożeniem zarówno dla finansów sprawcy szkody, jak i dla nieubezpieczonego posiadacza pojazdu”.



„W razie wypadku muszą oni z własnej kieszeni, solidarnie, oddać wszystkie świadczenia wypłacone przez Fundusz ofiarom takiego wypadku” – wyjaśnił. Najwyższe kwoty wypłacone poszkodowanym, które Fundusz dochodzi od nieubezpieczonych, przekraczają milion złotych.



„Rekordzista ma do zwrotu ponad 1,4 mln złotych za wypadek spowodowany nieubezpieczonym motocyklem, w którym potrącił rowerzystkę. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła. Kolejny sprawca ma do oddania UFG – 1,37 mln złotych, za wypadek, w wyniku którego pasażer nieubezpieczonego pojazdu doznał złamania kręgosłupa i jest sparaliżowany” – podano.



Baza polis przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy wykrywające brak ochrony ubezpieczeniowej oraz opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC przy pierwszej rejestracji auta w Polsce – zarówno nowego, jak i sprowadzonego z zagranicy – podał Fundusz.

W komunikacie przypomniano, że pod koniec września br. Fundusz prowadził łącznie blisko 175 tys. spraw o zapłacenie kary za brak komunikacyjnej polisy OC. Do kasy Funduszu z tego tytułu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku wpłynęło 100,6 mln zł, o ponad 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2018.

W Polsce jest obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) najpóźniej w dniu rejestracji auta, ciągnika, autobusu, motocykla, motoroweru etc.



Fundusz szacuje, że ok. 0,4 proc. wszystkich aktywnych pojazdów mogących brać udział w ruchu może nie posiadać – stale lub czasowo – obowiązkowej polisy OC.



Według obowiązujących przepisów osobą nieubezpieczoną jest zarówno właściciel pojazdu, który nie wykupił tej obowiązkowej polisy w ustawowym terminie, jak również posiadacz, który miał przerwę w ochronie ubezpieczeniowej oraz osoba, która świadomie uchyla się od obowiązku zawarcia umowy OC. Ci ostatni stanowią najmniejszy odsetek nieubezpieczonych – wskazał UFG.