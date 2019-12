Policja znalazła 50 ciał na farmie. Trwa dochodzenie

Policja znalazła 50 ciał w masowym grobie na farmie w jednym z wiejskich domów w stanie Jalisco w Meksyku. Funkcjonariusze przypuszcają, że zbrodni dokonał któryś z karteli narkotykowych.

Policja znalazła masowy grób 50 osób na farmie w jednym z wiejskich domów w Meksyku środkowo-zachodnim stanie Jalisco. Najprawdopodobniej to ciała ofiar brutalnego kartelu narkotykowego. Policja odkryła ciała już 22 listopada 2019 roku. Wtedy rozpoczęła się identyfikacja zwłok, która dalej trwa. Dopiero teraz ujawniono informacje na ten temat.



Eksperci obecnie ustalają personalia odnalezionych ofiar kartelu. Na razie ustalono dane dwunastu mężczyzn i jednej kobiety.



Jalisco jest domem kartelu Jalisco New Generation. Jest to jedna z najkrwawszych organizacji przestępczych w Meksyku. Nemesio Oseguera Cervantes stoi na czele gangu. Mężczyzna jest jednym z najbardziej poszukiwanych bossów narkotykowych.



W ubiegłym roku w maju śledczy odkryli szczątki 34 osób w dwóch różnych obiektach. Według lokalnych mediów w wyniku wojny narkotykowej trwającej od 2006 roku, liczbę zaginionych osób szacuje się na 40 tysięcy.

#wieszwiecej Polub nas