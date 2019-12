Premier: Chrońmy dzieci przed pornografią jak przed narkotykami i alkoholem

Na podmioty udostępniające materiały pornograficzne w internecie muszą zostać nałożone wymogi dotyczące weryfikacji wieku użytkownika portalu – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji prasowej po inauguracyjnym spotkaniu z Radą ds. Rodziny szef rządu zaznaczył, że ma nadzieję, iż projekt ustawy związanej z ograniczeniem dzieciom i młodzieży dostępu do pornografii będzie projektem ponadpolitycznym.

Premier podkreślił, że chce, aby temat walki z dostępem dzieci i młodzieży do pornografii został podjęty „w najbliższym czasie w procesie legislacyjnym”.



– Dzisiejsza dyskusja na Radzie Rodziny pokazuje, jak ten temat jest palący i ważny, jak szerokie rzesze naszych dzieci obejmuje – to jest kilkadziesiąt proc. – które mają dostęp do pornografii na różnym etapie swojego dziecięcego życia – powiedział premier Morawiecki.

Premier @MorawieckiM po posiedzeniu #RadaRodziny: Mam nadzieję, że bedzie to projekt ponad podziałami, który będzie łączył różne środowiska polityczne. Mam nadzieję, że istotne będzie najbardziej to, że ten projekt dba o zdrowie psychiczne naszych dzieci. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 16, 2019

Wskazał jednocześnie, że działania Rady Rodziny to kontynuacja „wielkiego programu” rządu dla rodziny.– Od spraw materialnych, którymi zajęliśmy się w pierwszej kadencji, dzisiaj też chcemy dbać o wychowanie, wykształcenie, zdrowie psychiczne i zdrowie we wszelkich wymiarach życia naszych dzieci – przekonywał premier.

Problem sygnalizowany przez organizacje pozarządowe



Jak stwierdził Morawiecki, „musimy nałożyć surowe wymogi na firmy i przedsiębiorstwa udostępniające materiały pornograficzne”.



– Dziękuję bardzo za naszą wspólną pracę, za to, że zaczynamy od bardzo ważnego tematu, takiego, który ma ogromny wpływ na życie społeczne, na życie dzieci, na życie młodzieży i życie rodzin. Chcemy się dziś zająć tematem, który wiele organizacji pozarządowych sygnalizowało – powiedział premier do członków Rady.



Jak mówił szef rządu, już coraz częściej 12-, 13-, 14-letnie dzieci stykają się z pornografią. Powołał się na wyniki badań, z których wynika, że w wieku od 13 do 16 lat około 60 proc. chłopców i ponad 20 proc. dziewczynek miało kontakt z pornografią.



– To jest działanie, które na pewno zaburza czynności emocjonalne, zaburza postrzeganie seksualności, prowadzi do bardzo poważnych ubytków emocjonalnych i do zagrożeń w przyszłości, do zagrożeń zdrowia psychicznego dzisiejszych młodych ludzi, później dorosłych – wskazał Morawiecki.



„Temat, choć niełatwy, powinien zostać rozwiązany”

– Tak jak chronimy dzieci i młodzież przed alkoholem, tak jak zabraniamy narkotyków, tak też powinniśmy weryfikować dostęp do treści, do materiałów pornograficznych, z całą surowością – podkreślił szef rządu.



W Radzie Rodziny zasiada 14 ekspertów polityki rodzinnej – profesorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ma ona wspierać, inicjować, promować działania na rzecz tradycyjnej rodziny, wypracowywać rozwiązania, które poprawiać będą sytuację demograficzną w Polsce.



Premier zaznaczył, że dostęp do pornografii w internecie jest tematem „niełatwym do praktycznego zaadresowania”. To nie znaczy jednak – przekonywał – że problem ten nie powinien zostać rozwiązany.



Coraz łatwiejszy dostęp do pornografii



Jego zdaniem dzieci i młodzież są coraz częściej zagrożone z powodu zmian w dostępie do informacji.

– Coraz częściej w coraz młodszym wieku jest (wśród dzieci – red.) dostępność do smartfona, internetu, a to z kolei powoduje, że dostęp do treści pornograficznych jest poza kontrolą – zauważył premier.

Dlatego – wskazał – musimy wprowadzić mechanizmy, które „w skuteczny sposób będą blokowały dostęp do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży i będą weryfikowały osoby, które korzystają z różnych materiałów pornograficznych”.



Resort rodziny zaangażowany w prace nad projektem



Jestem przekonana, że wypracujemy dobry projekt, który będzie zabezpieczał dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci – mówiła z kolei obecna na konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.



– Nasze ministerstwo jest gotowe pracować nad projektem ustawy, który został przez stowarzyszenie Twoja Sprawa przedstawiony (...), jesteśmy gotowi, bo to robimy tak naprawdę dla naszych dzieci – zadeklarowała minister.