Hrechorowicz: Od lat obserwowałem, co z wizerunkiem szefa PiS robią media

Od lat obserwowałem, co z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego robiły media, i od lat narastała we mnie potrzeba pokazania, że to nie jest prawda – pisze Andrzej Hrechorowicz, który fotografował podczas ostatniej kampanii parlamentarnej prezesa PiS.

Jak opisuje Hrechorowicz, we wrześniu ubiegłego roku otrzymał telefon ze sztabu wyborczego PiS. Zaproponowano mu, by towarzyszył w kampanii do Sejmu i Senatu Jarosławowi Kaczyńskiemu. „Chodziło o zdjęcia, rzecz jasna” – pisze. Dodaje, że „musiał się zgodzić”.



Hrechorowicz opowiada, że prezesa PiS poznał w październiku 1989 r. „Tadeusz Mazowiecki właśnie został Premierem rządu, i opuszczał stanowisko naczelnego w Tysolu. Jego miejsce zajął Jarosław Kaczyński. Nie widywałem go za często, ale pamiętam, jak się śmiał i żartował. Potem widywałem go i fotografowałem między innymi w Sejmie” – relacjonuje.



„Są z tego okresu różne jego zdjęcia, również te roześmiane, sympatyczne, kiedy rozmawiał z kolegami z partii, ale i innych klubów. Wtedy wszyscy ze sobą rozmawiali. Te zdjęcia, o których mówię, to nie są moje zdjęcia. Tak proszę Państwa, były takie czasy, że fotografowie robili zdjęcia śmiejącego się Jarosława Kaczyńskiego. Poszukajcie. Nie mogę ich publikować, więc możecie poszukać, albo uwierzyć na słowo” – napisał Hrechorowicz.

źródło: tysol.pl

Dalej pisze, że po przerwie w „fotoreporterce” ponownie – po 2010 r. – zaczął fotografować prezesa PiS. „Wtedy dotarło do mnie bardzo mocno, że to, co widzę ja, i co staram się sfotografować, ma się nijak do tego, co obserwuję dookoła siebie w mediach. Jak jest pokazywany Jarosław Kaczyński, co się o nim mówi. Jak fotografują go inni, na jakie zdjęcia polują. Jakich zdjęć poszukują edytorzy. Jak nieprawdziwy wizerunek zbudowali i wciąż go podtrzymują” – czytamy.„Właśnie dlatego chciałem pojechać w tą 30-dniową podróż z Jarosławem Kaczyńskim. Na swoich zdjęciach staram się pokazywać świat w sposób jak najbardziej prawdziwy, choć jest to mój punkt widzenia, moja wrażliwość i to ja wybieram moment (…) Fotografia ma ogromną siłę, a kreowanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego, jako wiecznie wykrzywionego, zezłoszczonego, szalonego wpisuje się dla mnie wprost w znany cytat +kłamstwo powtórzone 1000 razy, staje się prawdą+” – opisuje.