Waranasi to najświętsze miasto Indii i jedno z najstarszych na świecie. Miasto stanowi ważny ośrodek kultu wyznawców hinduizmu. Bezustannie przybywają do niego pielgrzymi, by rytualnie oczyścić się z grzechów. Jest to także miejsce, w którym prawie każdy Hindus chciałby umrzeć.

#wieszwiecej Polub nas