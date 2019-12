Korupcja w polskiej piłce. „Fryzjer” i 30 innych oskarżonych usłyszeli wyroki

Na karę 4,5 roku więzienia skazał wrocławski sąd Ryszarda F. ps. „Fryzjer” oskarżonego o korupcję w polskiej piłce nożnej. Sąd uznał winnym „Fryzjera” tego, że założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przyjmowała i wręczała łapówki w zamian za ustawianie wyników meczów piłkarskich na różnych szczeblach rozgrywek.

Sąd uznał, że „Fryzjer” jest winnym niemal wszystkich z ponad 100 przedstawionych zarzutów. Wymierzył mu karę 4,5 roku więzienia oraz orzekł wobec niego zakaz organizacji i uczestniczenia w profesjonalnych zawodach sportowych przez 10 lat.



Grupa miała działać od lipca 2003 r. do czerwca 2006 r. Oskarżenie dotyczy przypadków korupcji w klubach piłkarskich, m.in. Widzewie Łódź, Zagłębiu Lubin, Górniku Polkowice, Zawiszy Bydgoszcz, Kujawiaku Włocławek, Świcie Nowy Dwór, Pogoni Szczecin i Podbeskidziu Bielsko-Biała.



Prokurator domagała się dla Ryszarda F. sześciu lat więzienia. Dla pozostałych oskarżonych w tym procesie – 30 byłych działaczy piłkarskich, sędziów i piłkarzy – kar od trzech lat bezwzględnego więzienia do sześciu miesięcy w zawieszeniu na dwa lata.

źródło: PAP, portal tvp.info

To już kolejny, trzeci wyrok skazujący dla „Fryzjera”. W 2017 roku ten sam sąd utrzymał wyrok dla byłego piłkarskiego sędziego – karę 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat, 20 tys. zł grzywny oraz przepadek 25 tys. zł. Sprawa dotyczyła ustawiania meczów Piasta Gliwice.Z kolei w kwietniu 2009 r. wrocławski sąd okręgowy skazał „Fryzjera” na 3,5 roku więzienia. W maju 2010 r. Sąd Apelacyjny utrzymał ten wyrok.