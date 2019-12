Dlaczego Schetyny nie było na promocji książki Tuska? Grodzki: Lata mniej samolotów

W sobotę wieczorem pora była taka, że trudniej się dostać do swoich miejsc zamieszkania, bo samolotów lata mniej – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pytany o to, dlaczego lidera PO nie było na promocji książki Donalda Tuska.

W sobotę odbyło się spotkanie, na którym Donald Tusk zaprezentował swoją książkę „Szczerze”. Na spotkaniu obecni byli prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Zabrakło jednak jej lidera Grzegorza Schetyny.



O nieobecność Schetyny pytany był w Radio ZET marszałek Grodzki. – Nie wiem tego. W sobotę wieczorem pora była taka, że trudniej się dostać do swoich miejsc zamieszkania, bo samolotów lata mniej – tłumaczył.



– Jechałem samochodem 4,5 godziny do Szczecina po promocji, powrót do domu był kłopotliwy. Po konwencji, wiem, że wszyscy zamawiali samochody, jechali na lotnisko, bo często był to ostatni samolot tego dnia – oznajmił.



Książka Tuska ukazała się 12 grudnia br. nakładem Wydawnictwa Agora. Wydawca reklamuje ją jako „osobisty dziennik opowiadający o kulisach europejskiej polityki i kluczowych momentach polskiej i europejskiej historii ostatnich lat, zawierający także polityczne credo autora”.

#wieszwiecej Polub nas