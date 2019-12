Jak zamówić sobie świąteczne życzenia od idola? Powstała aplikacja

Chciałbyś, żeby twoja ulubiona gwiazda złożyła ci życzenia z okazji Bożego Narodzenia? W jednej z platform internetowych można kupić nagranie z osobistymi życzeniami od celebrytów. Póki co w ofercie są głównie popularni blogerzy, vlogerzy i instagramerzy.

Znanej osobie za taką usługę trzeba oczywiście zapłacić, choć przy okazji – jak uważają autorzy - otrzyma ona możliwość nawiązania bliższych relacji ze swoimi fanami.



Aplikację mobilną obsługują urządzenia z systemami iOS (10.0 lub nowszy) i Android (co najmniej wersja 5.1). Zakup życzeń zaczyna się od rezerwacji. Użytkownik wybiera w wyszukiwarce najpierw kategorię (Gaming, Sport, Bloger, YouTube, Aktor, Dziennikarz), później celebrytę, a następnie wprowadza krótki opis tego, co ma się znaleźć w treści filmiku. Płaci wtedy, gdy wideo jest gotowe do pobrania.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W kategorii Dziennikarstwo np. najwięcej trzeba zapłacić za życzenia Beaty Chmielowskiej-Olech.